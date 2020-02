Il est presque mort parce que son père l’a frappé. 70 ans plus tard, son voisin découvre quelque chose d’étonnant.

Norman Malone était un enfant qui a toujours rêvé: être pianiste.

Dès ses 5 ans, Norman découvre son amour de la musique, déjà à 10 ans, en 1948, il joue relativement bien. Il a toujours voulu devenir professionnel. Mais tout le monde s’effondrerait une nuit.

Son père, un homme extrêmement violent, battait constamment sa femme et ses enfants. Norman est resté debout tard pour s’occuper de sa mère et de ses frères et sœurs des attaques de son père.

Une nuit, Norman n’a pas pu se lever et s’est endormi, son père a exercé des représailles contre lui et l’a battu. Il dit s’être endormi parce qu’il se sentait fatigué et la prochaine chose dont il se souvient est d’être à l’hôpital à côté de ses frères. Son père les avait écrasés avec un marteau.

Cela a conduit Norman à perdre la mobilité de sa main droite. Je passe des mois à l’hôpital et des années en thérapie mais rien n’a fonctionné pour rendre la mobilité.

Norman n’a pas perdu sa passion et a découvert qu’il n’y avait des exercices et des morceaux de piano que pour la main gauche, alors il a continué avec sa passion, mais seulement comme passe-temps. Il n’a jamais cherché à sortir ou à rechercher la reconnaissance.

Il a travaillé pendant plus de 30 ans en tant que directeur de choeur, mais personne en dehors de sa famille ne connaissait la passion de Norman pour le piano.

Un voisin, qui écoutait constamment la pratique normande, a décidé de contacter un journal local et a organisé un concert.

Norman, 78 ans, a donné son premier concert dans une salle bondée. Quand il a commencé à jouer, tout le monde a été surpris. Ils ne croyaient pas qu’il était un musicien aussi passionné et talentueux. La pièce l’applaudit debout.

Son fils a commenté dans une interview à propos de son père: «Si vous aimez quelque chose, vous trouverez un moyen. Même si vous êtes à bout de souffle, vous trouverez un moyen. »Il suffit de regarder cette photo de Norman dans cette présentation.

Nous vous laissons une vidéo en anglais pour en savoir plus sur cette histoire. Partagez pour que tout le monde connaisse Norman et son histoire touchante.

