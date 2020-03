“Il est temps! aborde ce que c’est que d’être une femme; il a un message critique “

▲ Nous voulons la sensibilisation et le changement, exprime le duo Photo gracieuseté des artistes

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 8

Sur la scène, dans sa tranchée, deux comédiennes ont abordé le thème du féminisme dans la comédie stand-up ¡Ya es tiempo!, Qui est un message critique, loin du politiquement correct que l’on peut voir sur YouTube en cette période de contingence sanitaire. .

Les mondes et les voix transgressives de Gloria Rodríguez et Jey Aderith se croisent dans le spécial qui a été présenté hier soir sur la plate-forme vidéo, pour montrer que la comédie est conçue pour briser l’ordre social, a expliqué le duo d’artistes à La Jornada .

Ce n’est pas seulement une comédie spéciale, a déclaré Rodríguez, car ce n’est pas une compilation de blagues, mais il a un message important, qui va provoquer une controverse ou générer une sorte de réaction.

Le thème «oscille autour de ce que signifie être une femme; de notre point de vue particulier, qui – certes – est différent, mais qui nous unit ce fil conducteur qui fait référence aux difficultés qu’implique d’être une femme en ce moment ».

Nous parlons tous les deux de violence, de harcèlement, de féminisme, mais essayons de nous moquer des erreurs que font les êtres humains, sans craindre de dire ce que nous pensons. Bien qu’il s’agisse d’une comédie réalisée par deux femmes, elle s’adresse à tous les publics.

L’enregistrement spécial, qui a été diffusé en deux parties d’une demi-heure chacune sur les chaînes des comédiens, devait être offert ce soir dimanche pour atténuer, gratuitement, les effets de la quarantaine due à la pandémie de Covid-19.

Rodríguez a expliqué: «Nous voulions profiter de cette saison pour que les gens aient quelque chose à faire et s’amusent avec un spécial de comédie, qui autrement devrait être vu en direct; en fait, il a été enregistré lors d’un spectacle, dans un endroit où il y avait 700 personnes et il a le rythme qui implique de le faire devant le public ».

Maintenant, ces plateformes nous permettent d’atteindre beaucoup plus de personnes que nous n’aurions pu vivre; Cela nous donne l’opportunité d’envoyer le contenu à tout le monde, a expliqué Gloria Rodríguez, appelée Miss from the Stand Up, qui depuis 11 ans a pour mission de faire rire les gens; en plus de participer à toutes les saisons de Comedy Central, ainsi qu’à des tournées aux États-Unis et en Amérique latine.

Jey Aderith, élève de Rodríguez, comédienne, comédienne, quelque peu improvisatrice et cabaretwomane, a commenté: “Cette émission parle des changements que les femmes ont eu dans l’évolution féministe et comment cet éveil de conscience profite aux deux sexes, car ce n’est pas un combat entre nous, mais contre un système qui les touche aussi ».

C’est une exposition de la façon dont on est plus libre à travers les changements de conscience que nous avons, que j’essaie d’exprimer avec la comédie; Je parle de problèmes politiquement incorrects.

Il est temps! C’est une production indépendante qui s’accompagne d’une petite introduction; et à partir d’une vidéo, dans laquelle je vais à vélo, il est venu dans un quartier, je monte dans un studio clandestin où Gloria se fait tatouer et je lui montre une couverture de journal qui dit: Ils les tuent!

En tant qu’artistes et femmes, nous voulons être sensibilisés et changer, mais nous le faisons depuis notre tranchée, la scène. Nous faisons une blague pour ouvrir les esprits et retirer les jugements, a déclaré Jey Aderith, producteur de ce spécial et l’un des créateurs du Comedy Fem Fest, qui s’est tenu dans le cadre de la Journée internationale de la femme.

.