Il est temps d’aider; préparer le nettoyage du monde pour le Jour de la Terre

Si vous vous inquiétez pour la planète, c’est votre chance.

Comme beaucoup le savent le 22 avril, la «Journée mondiale de la Terre» sera célébrée et cette fois, elle a été appelée pour nettoyer la planète.

Actuellement, notre planète a un criris d’ordures. Environ 270 000 décès prématurés par an sont calculés chaque année en raison de la combustion des déchets ménagers.

Le groupe du “Earth Day Network” a donné les données selon lesquelles au moins 2 milliards de personnes n’ont pas de service de collecte des déchets et qu’environ 79% des plastiques se sont accumulés dans les décharges et au milieu l’environnement.

Comme chaque cours, nous avons déjà le thème central de l'école. 2020 marque le 50e anniversaire de la célébration de la Journée de la Terre Mère et nous nous joignons à cette célébration en prenant des mesures pour parvenir à un monde meilleur. Nous invitons toutes les familles à participer!

21 septembre 2019

«La propreté que nous faisons en une journée ne résoudra pas le défi auquel nous sommes confrontés. Le nettoyage est bien plus que l’acte de collecter les déchets jetés; c’est l’union des forces avec des personnes de tous âges et de tous horizons, afin que nos responsables sachent que la société exige une transition vers une économie circulaire et durable », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le compte à rebours de 50 jours pour # EarthDay2020 – c'est aussi le compte à rebours de 200 jours pour #WorldCleanupDay.

Rejoignez le #GreatGlobalCleanup et @ LetsDoItWorld1 alors que nous défendons les nettoyages à travers le monde:

3 mars 2020

L’objectif est d’atteindre 100 000 actions, de sorte que l’enregistrement des volontaires a commencé à organiser les campagnes dans leurs communautés.

Il est temps de rejoindre et de coopérer à ce grand nettoyage mondial. Partagez cette note afin que plus de gens découvrent cette cause.

