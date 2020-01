Il est temps d’arrêter de juger Kim Kardashian pour avoir fait cette chose

Juger des célébrités est pratiquement un passe-temps national, et beaucoup d’entre elles le rendent si facile à faire! Que ce soit la gamme de produits frauduleux de Gwyneth Paltrow ou les membres des riches et célèbres qui refusent de donner un pourboire équitable, il y a beaucoup de choses à découvrir.

La famille Kardashian-Jenner est parmi les plus faciles à critiquer. Étant donné que l’ensemble du groupe est fondamentalement célèbre pour être célèbre et a mis toute sa vie personnelle sous les projecteurs pour le profit, il peut se sentir comme un libre-tout quand il s’agit de porter un jugement sur leurs choix.

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Cependant, ce n’est pas parce que leur vie est ouvertement disponible pour un spectacle public que les fans peuvent passer gratuitement pour juger de chaque situation.

En particulier, Kim Kardashian a fait face à beaucoup de réactions violentes, de critiques et de blagues sur sa décision d’utiliser des mères porteuses pour grossir sa famille. Il est vraiment temps d’arrêter de la juger pour ce choix.

Kim Kardashian et Kanye West ont fondé une famille tôt

Il y avait eu un certain buzz autour de Kardashian et Kanye West après que le couple ait travaillé ensemble sur la première tentative de Kardashian pour un clip vidéo en 2011. L’année suivante, Kardashian et West ont confirmé qu’ils sortaient ensemble, une annonce qui a fait couler beaucoup de blagues et de critiques depuis que Kardashian a récemment divorcé après son mariage de 72 jours avec Kris Humphries.

Beaucoup ont spéculé que West et Kardashian effectuaient simplement un coup médiatique avec leur relation. Ils ont vite prouvé que les critiques avaient tort; cependant, quand ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

North West est né en 2013, et West a proposé à Kardashian quelques mois plus tard. Quelques semaines avant le premier anniversaire de North, la paire a fait le noeud.

En 2015, l’heureux couple a annoncé avec enthousiasme que leur famille s’agrandissait. Saint West est né en décembre de la même année. Kardashian a elle-même porté ces deux grossesses et elle a parlé des bouleversements physiques et émotionnels qu’elle a traversés.

Kim Kardashian a eu du mal pendant et après ses grossesses

Alors qu’elle était enceinte de North, Kardashian souffrait d’une maladie grave et potentiellement mortelle connue sous le nom de prééclampsie. La condition provoque une pression artérielle dangereusement élevée chez les femmes enceintes et affecte 5-8% de toutes les naissances aux États-Unis. C’est l’une des principales causes de décès maternel.

Kardashian a été mise au travail alors qu’elle n’était enceinte que de 34 semaines et demie avec North pour tenter de parer aux conséquences terrifiantes possibles de la maladie. Malheureusement, les complications ne se sont pas terminées avec la naissance de sa fille. Son placenta n’a pas réussi à délivrer normalement, et la croissance qui en résulte à l’intérieur de Kardashian a causé des problèmes supplémentaires.

Elle a eu des problèmes de fertilité après cette grossesse et a expliqué comment elle est tombée enceinte de son fils Saint: «Après la naissance de ma fille, j’ai continué à congeler mes ovules. J’ai pu tomber enceinte grâce à mon fils Saint, puis il me restait deux embryons. J’ai eu le même état, la même horrible accouchement que j’ai eu avec ma première fille. »

Après deux grossesses douloureuses, dangereuses et dommageables, Kardashian a subi cinq chirurgies distinctes pour essayer de réparer son corps.

Kim Kardashian s’est tournée vers la maternité de substitution

Même après ces luttes terrifiantes, Kardashian dit qu’elle était prête à essayer de tomber enceinte à nouveau: «J’ai demandé à mes médecins:« Puis-je le refaire? »Et ils se sont dit:« Nous ne mettrons même pas d’embryon en vous … Ce serait comme une faute professionnelle. »

Avec ses options limitées, Kardashian s’est tournée vers la maternité de substitution pour grandir ici en famille. En janvier 2018, la mère porteuse (dont l’identité a été gardée secrète dans le cadre du processus) a donné naissance au troisième enfant de Kardashian et West, Chicago.

Alors que Kardashian a exprimé une certaine hésitation à agrandir encore plus sa famille, le couple a finalement décidé d’avoir un autre enfant. Ils sont allés avec une mère porteuse différente qui a donné naissance à leur quatrième enfant, Psaume, en mai 2019.

Bien qu’il puisse y avoir beaucoup à se moquer de nombreux modes de vie de célébrités, l’utilisation par Kardashian d’un substitut pour protéger sa propre santé n’en fait pas partie. Elle et West ont pris des décisions difficiles en fonction de leurs propres désirs pour une grande famille et des conseils de leur équipe médicale, et les fans devraient respecter ces choix.