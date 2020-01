Il est temps de changer dans la bande-annonce de la saison 3 de Showtime

Il est temps de changer la bande-annonce de Showtime’s The Chi season 3

Showtime a publié la bande-annonce officielle de la troisième saison à venir de leur série dramatique à succès Le Chi, qui doit revenir le dimanche 10 juillet. Créé et produit par la gagnante des Emmy Awards, Lena Waithe (Boomerang, Maître de rien) et exécutif produit par Common (lauréat d’un Oscar) (Selma), la saison trois mettra en vedette Waithe dans un rôle récurrent pour un arc multi-épisodes en tant que candidat à la mairie de Chicago. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Le Chi est une histoire de passage à l’âge adulte centrée sur un groupe de résidents qui deviennent liés par coïncidence mais liés par le besoin de connexion et de rachat. Le casting comprend Jason Mitchell (Mudbound, Straight Outta Compton), Ntare Guma Mbaho Mwine (Reine de Katwe), Jacob Latimore (Sleight), Alex Hibbert (clair de lune), Yolonda Ross (Treme) et Armando Riesco (Taureau).

Produit entièrement dans sa ville homonyme, la saison deux de Le Chi met en lumière le plan ambitieux de Brandon (Mitchell) pour son entreprise de camions de restauration. Emmett (Latimore) fait un effort pour grandir et obtenir la garde de son fils, tandis que sa mère Jada (Ross) découvre une nouvelle vie qui lui est propre. Kevin (Hibbert) fait face à un traumatisme alors qu’il renforce les liens avec ses copains. Ronnie (Mwine) tente de récupérer sa vie, tandis que le détective Cruz (Riesco) lance une nouvelle enquête.

Outre Waithe et Common, Ayanna Floyd Davis (Empire, Hannibal), Aaron Kaplan (Régime Santa Clarita, Divorce), Rick Famuyiwa (Dope), et Derek Dudley et Shelby Stone de Freedom Road Productions ont été producteurs exécutifs de la deuxième saison. Le Chi est produit par Fox 21 Television Studios.