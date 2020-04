Il est temps pour une frénésie de retour! – HITC

Envie de nostalgie? Voici où regarder Sabrina la sorcière adolescente au Royaume-Uni.

Quand nous vieillissons, nous avons tendance à élargir nos horizons, à regarder beaucoup de choses différentes et à développer nos goûts. Cependant, quand un épisode d’une émission que nous aimions quand nous étions enfants arrivait, nous ne pouvons pas nous empêcher d’être enroulés.

Dans les circonstances actuelles, c’est définitivement le bon moment pour se faire des amis avec la télévision comme jamais auparavant et continuer d’élargir votre audience.

Les services de streaming comme Netflix, Amazon, Disney +, Shudder, etc. nous mettent toujours à jour avec de nouvelles nouveautés à découvrir, et bien que ce soit maintenant une excellente occasion de se mettre à jour avec la série la plus chaude, c’est aussi un moment attrayant pour faire un voyage dans le passé.

Pour beaucoup, Sabrina la sorcière adolescente a le pouvoir de les ramener au temps de rentrer de l’école et de se garer devant la télé jusqu’à ce qu’on les appelle à contrecœur à la table.

Créé par Nell Scovell, il a fonctionné pendant sept saisons de 1996 à 2003. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous souvenir maintenant…

Où regarder Sabrina la sorcière adolescente au Royaume-Uni

Sabrina the Teenage Witch est disponible pour regarder sur YouTube, Amazon et Google Play Store. Il y a sept saisons et elles sont au prix de 14,99 £ chacune.

Les épisodes sont également disponibles à l’achat individuellement à environ 1,99 £ chacun.

Au total, il y a un énorme 163 épisodes sur lesquels revenir, donc il y a de fortes chances qu’il y ait un groupe que vous n’avez pas réellement vu!

Les sept saisons sont prêtes à être diffusées sur le Google Play Store au même prix que YouTube. Il y a donc deux façons d’accéder à l’émission. Comme mentionné, c’est aussi sur Amazon, mais encore une fois, vous devez payer pour cela.

Bien que ce ne soit pas sur Netflix, ils ont deux saisons de Chilling Adventures of Sabrina à regarder. Depuis son arrivée en 2018, la série a été acclamée à la fois par la critique et par le grand public, donc cela vaut vraiment la peine d’être vérifié si vous ne l’avez pas déjà fait.

Les fans parlent de Sabrina la sorcière adolescente sur Twitter

Si vous envisagez une frénésie de Sabrina la sorcière adolescente, vous n’êtes certainement pas seul.

Un certain nombre de fans sont déjà allés sur Twitter pour annoncer qu’ils travaillent sur l’émission classique, certains encore une fois et d’autres pour la première fois.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres actualités, transformez vos selfies en tableaux.