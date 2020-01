“Il est un peu un troll par nature”

Stormzy rappelle qu’il est un maître de cérémonie avant tout.



La semaine dernière, le parrain de Grime Wiley a lancé Stormzy à une bataille d’esprit, qui a finalement conduit Stormzy à applaudir avec une flopée de bangers cinglants. En fait, beaucoup ont rapidement surnommé Stormzy le vainqueur, en particulier face à «Toujours déçu». Au milieu de son récent duel, Stormzy s’est glissé pour le couper avec l’équipe de Hot 97, perdant peu de temps à briser son état d’esprit pendant le “boeuf” très divertissant.

“Il est un peu troll par nature”, explique Stormzy. “Il me traîne, nous avons eu un petit échange sur Twitter. Puis il a fait le truc Grime qui est d’enregistrer et d’envoyer quelqu’un. Je l’ai toujours tenu en très haute estime. Respect, hommage, amour.” Lorsqu’on lui a demandé si cela avait changé, Stormzy réfléchit. “En tant que maître de cérémonie, en tant que musicien, en tant que personne qui a commencé le genre et m’a permis d’avoir une carrière à cent pour cent”, dit-il. “En tant qu’homme, peut-être pas.”

Jim Dyson / .

Ebro théorise que Wiley allait simplement chez Stormzy au nom de la promotion de Grime. “Il y avait probablement de la bonne nature dans son intention”, explique Stormzy. “Pour l’homme, je ne veux pas dire cela d’une manière arrogante, mais je suis occupé. Je suis une sorte de vision tunnel à venir, puis boum, vous obtenez un bazooka. Pour être juste, c’est une grande conversation parce que c’est l’essence de crasse. ” Bien qu’il comprenne clairement l’importance culturelle d’émettre des «envois», il conteste l’apparente déconnexion qui accompagne le fait d’agir d’une manière en personne et d’une autre sur la cire.

Après avoir confirmé que c’était Wiley qui avait initialement entraîné les mères, Stormzy soutient que tout ce qu’il a dit sur la famille de Wiley était vrai. Même si cela a pu devenir personnel, Stormzy réitère que le duel lyrique était en fait une bénédiction déguisée. “Big Wiley aussi”, dit-il. “Je suis super heureux d’avoir fait ça et d’avoir obtenu le W. Je l’ai gagné. Les hauteurs que j’ai atteintes ont été la fente de mon armure. C’est l’artiste commercial, il n’est pas vraiment– C’est comme bruv, je suis naturellement un maître de cérémonie. D’abord et avant tout. Je suis bar-rer, je suis rappeur, je suis cracheur. C’est là que je me sens le plus à l’aise. ”

Pour toute personne investie dans le duel épique, assurez-vous de consulter l’interview complète ci-dessous.

