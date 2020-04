Il était Don Lewis, le millionnaire disparu du ‘Tiger King’ de Netflix

Lorsque Tony Montana épouse Elvira, nous pouvons voir un énorme tigre à l’arrière de la réception de mariage. Il a l’air affamé, en colère, arpentant d’avant en arrière. C’est une scène sans importance dans Scarface, mais qui montre une réalité de plusieurs animaux exotiques: captivité.

Oui Nous ne parlons pas de la captivité des zoos où les conditions de vie des animaux sont parfois remises en cause. Mais quelque chose qui peut nous sembler bien pire, qui est l’homme captif dans les maisons des riches (millionnaires). Les raisons? Parce qu’ils peuvent le faire, parce que c’est une indication de puissance et d’un animal sauvage comme un félin, c’est symbolique à cet égard.

Ce type La captivité est étroitement liée aux zoos privés où il y a des centaines de chats enfermés dans de petites cages avec plus d’animaux, le tout pour attirer un public qui veut seulement prendre une photo avec un tigre pour des dizaines de dollars.

Peut-être que c’est difficile pour nous de comprendre pourquoi quelqu’un trouve-t-il amusant de toucher et de photographier un chiot de 6 semaines (quand ils doivent encore être allaités). Mais ce que nous pouvons comprendre, c’est pourquoi quelqu’un voudrait en profiter. Et cela est soutenu par les chiffres. Un chiot de 4 à 16 semaines génère environ 100 000 $ …

Ou du moins ça le dit Joe Exotic dans la nouvelle docuserie Netflix intitulée Tiger King, qui a été créée le 27 mars et qui a tendance non seulement au Mexique, mais dans le monde. Ici, Le plus surprenant, à part les énormes chats qui passent à l’écran (tous en dehors de leur habitat naturel), c’est le double discours des acteurs. Et ici nous vous les présentons:

Le premier est Joe Maldonado-Passage, mieux connu sous le nom de Joe Exotic, propriétaire du Greater Wynnewood Exotic Animal Park (zoo privé) et éleveur de chats énormes. Joe est dans un Il purge une peine de 22 ans de prison pour avoir engagé quelqu’un pour assassiner son pire ennemi et pour avoir enfreint certaines lois en tuant cinq tigres. Joe n’est pas un personnage ordinaire: il aime la campagne, les chats et a deux maris. Et un détail: C’est un amoureux des armes et des grenades.

Ensuite, il y a Caroline Baskin, ongle “Défenseur” des droits félins. Elle prétend avoir un sanctuaire, Big Cat Rescue, de protection pour les chats qui sont sauvés après des achats illégaux, ou lorsque les propriétaires ne sont plus en mesure de prendre soin d’eux, ou lorsqu’ils parviennent à vaincre des gens comme Joe et à emporter leurs chats. Il travaille avec des bénévoles et leur fait payer pour voir les chats, mais pas pour les toucher comme dans le cas de Joe Exotic. Son ex-millionnaire a disparu dans des circonstances étranges, et certains prétendent qu’il a nourri ses chats … mais cette rumeur n’a jamais été prouvée, qui a été parrainée par son pire ennemi: Joe.

Doc Antle entre également dans l’histoire. Il possède un autre zoo privé et beaucoup les considèrent comme son mentor.y compris Joe Exotic. Doc est un sujet distinct: il a plusieurs copines (ou épouses), et certaines interviews suggèrent qu’il exploite ses employés pour 100 $ par semaine. La plupart sont des femmes, certaines sont leurs petites amies, elles s’habillent comme le souligne Doc, et elles changent leur nom en un nom plus exotique. L’une des rumeurs qui courent sur lui est qu’il couche avec ses employés et abattre les petits qu’ils ne pensent pas pouvoir servir l’entreprise.

Mario Tabraue il est le Tony Montana de la vraie vie. Il a été emprisonné pendant 10 ans pour trafic de drogue, et il l’a fait avec des animaux tels que des serpents, qui transportaient de la cocaïne. Cependant, Sa plus grande passion était toujours les animaux, les plus grands et les plus exotiques des chats. Mario et Doc sont de grands amis depuis les années 1980 et partagent des chats depuis.

Jeff Lowe Il est l’ex-partenaire de Joe Exotic. Elle a rencontré Joe quand elle voulait lui acheter un chiot, et elle a donc découvert que son zoo privé était sur le point de faire faillite, alors Il a décidé de s’y investir pour sauver les chats qui étaient là. Jeff a été accusé d’avoir des animaux exotiques sans la licence appropriée.

Maintenant bien. La série se concentre sur la guerre entre Carole et Joe Exotic; Cependant, nous pouvons vous assurer que l’un des plus intéressants de la série est le cas de Don Lewis, milliardaire et époux de Carole, disparu le 18 août 1997 dans d’étranges circonstances. il n’y a aucune trace de lui, de ses derniers allées et venues, de son corps ou de quoi que ce soit. Et si cela n’était pas en soi intense et intéressant, certains ont déjà appelé à une nouvelle enquête sur la disparition de Don Lewis.

REMARQUE: L’histoire entière peut être trouvée dans l’épisode 3, “The Secret”, par Tiger King.

Jack Donald Lewis a fait fortune à partir de rien, mais tout porte à confusion. Il était heureux en mariage avant de rencontrer Carole. Cependant, ils disent qu’il avait un faible pour les femmes, les plus jeunes, et qu’il était en fait avec sa femme depuis l’âge de 17 ans … donc l’arrivée de Carole dans sa vie a tout changé.

Carole et Don se sont mariés en 1991 avec 22 ans de différence et 10 ans de relation, jusqu’à 97 disparus. Il était, officiellement, le propriétaire de Wildlife on Easy Street, un zoo privé qui facturait des photos, nourrissait des animaux et même vendait des oursons à d’autres sanctuaires. Maintenant, c’est Big Cat Rescue.

En 2002, Don a été officiellement déclaré mort après avoir été perdu, sans aucune trace de ses allées et venues, pendant cinq ans. Les deux plus grands suspects dans l’affaire étaient toujours Carole et l’assistante de Don, Anne McQueen, qui a quand même coopéré avec la police.

Carole s’est retrouvée avec tous les animaux, le site du zoo et une grande partie du million de dollars d’héritage. La fille aînée de Don, Donna Pettis, a déclaré à People en 1998 qu’ils craignaient que le corps de son père soit mangé par des tigres. “C’est le cadre idéal pour éliminer quelqu’un”, a-t-il déclaré. “Nous étions très contrariés que la police n’ait pas fait de test ADN sur la machine de concassage.”

Carole était exécutrice testamentaire où il était stipulé qu’avec “La disparition” de Don Lewis, a donné le pouvoir à sa femme Carole. Dans ce même document, eDon lui-même, soi-disant, avait déjà convenu que ce serait une disparition et non une “mort” comme d’habitude. Tout le monde anticipe sa mort, c’est naturel, mais personne n’anticipe une disparition. La famille a hérité de 10% du domaine et Carole 90% …