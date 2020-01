Il était une fois à Hollywood Extended Cut à venir l’année prochaine? – / Film

Il était une fois à Hollywood est déjà un long film, mais il est sur le point de s’allonger encore. Quentin Tarantino tourné beaucoup de séquences pour son dernier film, et il y a une chance que nous puissions voir tout cela dans environ un an. Les rumeurs d’une extension de Hollywood ont abondé depuis la première du film, y compris le potentiel d’une sortie de la mini-série Netflix – quelque chose que Tarantino a fait pour une version étendue de The Hateful Eight. Lors d’une récente séance de questions / réponses, Tarantino a confirmé qu’une réduction plus longue existe bel et bien et qu’elle pourrait être publiée.

Quentin Tarantino, Brad Pitt, et Leonardo DiCaprio s’est récemment réuni à nouveau pour une projection FYC de Once Upon a Time à Hollywood, où Tarantino a confirmé qu’une coupe prolongée de Once Upon a Time in Hollywood pourrait bientôt se diriger vers nous. “Tout va bien”, a déclaré Tarantino à propos des images supplémentaires (via Collider). “C’est génial. Je ne sais pas si un public s’y assoirait, mais je l’aime. Nous l’avons donc montré à Tom Rothman et c’était comme: «OK, voilà tout. Nous savons que c’est un film, mais vous pouvez peut-être nous aider parce que nous aimons tout. »

À ce moment-là, Pitt a demandé à Tarantino si le grand public pourrait jamais voir toutes ces images. “Hé, regardez, tout va bien, donc une fois que tout cela aura été dit et fait, peut-être dans un an, nous le ferons probablement”, a répondu Tarantino. L’année dernière, Pitt a laissé entendre que Tarantino pourrait travailler sur une minisérie hollywoodienne pour Netflix – une approche que Tarantino a adoptée pour The Hateful Eight.

On ne sait toujours pas quelle approche Tarantino adoptera ici, mais il est évident qu’il reste beaucoup de séquences inutilisées à voir. Les bandes-annonces de Once Upon a Time in Hollywood avaient plusieurs temps qui ne figuraient pas dans le film lui-même (je me souviens en particulier d’une photo de Sharon Tate de Margot Robbie sortant d’une piscine), et Damon Herriman, qui incarne Charles Manson dans une brève scène du coupe théâtrale, dit qu’il a définitivement tourné plus de scènes de Manson qui ne se sont pas retrouvées dans le film.

J’ai adoré Once Upon a Time à Hollywood et je regarderais avec plaisir une coupe encore plus longue, que ce soit un film ou une mini-série. Tout ce que Tarantino veut faire avec cette chose, je le suis. J’espère que c’est quelque chose qui va réellement se produire et pas une de ces choses que Tarantino aime juste parler sans vraiment passer par là, comme sa cote R maintenant morte Film Star Trek.

