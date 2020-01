Il était une fois à Hollywood gagne – / Film

Les Critics’s Choice Awards ont été décernés hier soir dans une émission télévisée sur The CW, où Phoebe Waller-Bridge«S Sac à puces a continué sa domination de la saison des récompenses et Quentin Tarantino«S Il était une fois à Hollywood a remporté le plus grand prix du film de la soirée. Mais il y avait aussi un gagnant particulièrement déconcertant et quelques liens notables. Consultez la liste complète des gagnants ci-dessous.

Comme les Independent Spirit Awards, j’ai longtemps considéré les Critics’s Choice Awards comme une cérémonie où les «choix des enfants cool» peuvent enfin gagner une certaine validation dans une saison de récompenses qui, autrement, ne les récompenserait pas. La comparaison de la liste des candidats au CCA avec les candidats aux Oscars de ce matin vous donne une idée de ce que je veux dire. Les CCA ont généralement une sorte de qualité d’aspiration pour eux, où vous espérez que vos favoris à long terme repartiront avec un trophée lorsque vous saurez dans votre cœur qu’il n’y a guère de chance pour eux de remporter un Oscar.

Mais cette année, les gagnants semblaient assez conventionnels. Cela ne veut pas dire qu’ils sont mauvais ou non méritants, mais juste que pour une raison quelconque, les CCA semblaient largement s’aligner sur la sagesse conventionnelle cette année. Je n’ai pas de reproche majeur avec l’un de ces choix, à part Lee Smith qui a remporté le prix du meilleur montage en 1917, un film conçu pour ressembler à un plan long (sincères excuses à Lee Smith, qui a fait un excellent travail sur les films que j’aime, mais WTF? ), et tous les gagnants de la télévision se sentent bien pour moi. Mais je suppose que c’est la plus grande plainte que j’ai ici: il n’y a pas de choix insensés qui secouent les choses ou reconnaissent les outsiders méritants qui seront probablement autrement ignorés. Je ne sais pas si cela parle simplement de la qualité globale du divertissement filmé en 2019, ou s’il marque un tournant dans la façon dont les CCA pourraient se dérouler dans un avenir immédiat, mais pour ceux qui se soucient profondément de la saison des récompenses, c’est mérite d’être surveillé.

Voici la liste complète des gagnants (via Variety).

Gagnants des Critics Choice Awards 2020

MEILLEURE IMAGE

«Il était une fois à Hollywood» (GAGNANT)

«1917»

«Ford contre Ferrari»

«L’Irlandais»

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Petite femme”

«Histoire de mariage»

“Parasite”

“Gemmes non coupées”

MEILLEUR ACTEUR

Joaquin Phoenix – «Joker» (GAGNANT)

Antonio Banderas – «Douleur et gloire»

Robert De Niro – «L’Irlandais»

Leonardo DiCaprio – “Il était une fois à Hollywood”

Adam Driver – «Histoire de mariage»

Eddie Murphy – «Dolemite est mon nom»

Adam Sandler – «Gemmes non coupées»

MEILLEURE ACTRICE

Renée Zellweger – «Judy» (GAGNANTE)

Awkwafina – «L’adieu»

Cynthia Erivo – «Harriet»

Scarlett Johansson – «Histoire de mariage»

Lupita Nyong’o – Nous

Saoirse Ronan – «Petites femmes»

Charlize Theron – «Bombshell»

Meilleur acteur dans un second rôle

Brad Pitt – «Il était une fois à Hollywood» (GAGNANT)

Willem Dafoe – «Le phare»

Tom Hanks – Une belle journée dans le quartier ”

Anthony Hopkins – «Les deux papes»

Al Pacino – «L’Irlandais»

Joe Pesci – «L’Irlandais»

LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Laura Dern – «Histoire de mariage» (GAGNANTE)

Scarlett Johansson – “Jojo Rabbit”

Jennifer Lopez – «Hustlers»

Florence Pugh – «Petites femmes»

Margot Robbie – «Bombshell»

Zhao Shuzhen – «L’adieu»

MEILLEUR JEUNE ACTEUR / ACTRICE

Roman Griffin Davis – «Jojo Rabbit» (GAGNANT)

Julia Butters – “Il était une fois à Hollywood”

Noah Jupe – «Honey Boy»

Thomasin McKenzie – «Jojo Rabbit»

Shahadi Wright Joseph – «Nous»

Archie Yates – «Jojo Rabbit»

ENSEMBLE MEILLEUR ACTEUR

«L’Irlandais» (GAGNANT)

“Bombe”

“Couteaux sortis”

“Petite femme”

«Histoire de mariage»

“Il était une fois à Hollywood”

“Parasite”

MEILLEUR RÉALISATEUR

Sam Mendes – «1917» (GAGNANT – LIEN)

Bong Joon Ho – “Parasite” (GAGNANT – CRAVATE)

Noah Baumbach – «Histoire de mariage»

Greta Gerwig – «Petites femmes»

Josh Safdie et Benny Safdie – «Uncut Gems»

Martin Scorsese – «L’Irlandais»

Quentin Tarantino – «Il était une fois à Hollywood»

MEILLEUR SCÉNARISTE ORIGINAL

Quentin Tarantino – «Il était une fois à Hollywood» (GAGNANT)

Noah Baumbach – «Histoire de mariage»

Rian Johnson – «Knives Out»

Bong Joon Ho et Han Jin Won – «Parasite»

Lulu Wang – «L’adieu»

SCÉNARISTE LE MIEUX ADAPTÉ

Greta Gerwig – «Petites femmes» (GAGNANTE)

Noah Harpster et Micah Fitzerman-Blue – Une belle journée dans le quartier ”

Anthony McCarten – «Les deux papes»

Todd Phillips & Scott Silver – «Joker»

Taika Waititi – «Jojo Rabbit»

Steven Zaillian – «L’Irlandais»

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

Roger Deakins – «1917» (GAGNANT)

Jarin Blaschke – «Le phare»

Phedon Papamichael – «Ford contre Ferrari»

Rodrigo Prieto – «L’Irlandais»

Robert Richardson – «Il était une fois à Hollywood»

Lawrence Sher – «Joker»

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION

Barbara Ling, Nancy Haigh – «Il était une fois à Hollywood» (GAGNANT)

Mark Friedberg, Kris Moran – «Joker»

Dennis Gassner, Lee Sandales – «1917»

Jess Gonchor, Claire Kaufman – «Petites femmes»

Lee Ha Jun – «Parasite»

Bob Shaw, Regina Graves – «L’Irlandais»

Donal Woods, Gina Cromwell – «Downton Abbey»

MEILLEURE ÉDITION

Lee Smith – «1917» (GAGNANT)

Ronald Bronstein, Benny Safdie – «Uncut Gems»

Andrew Buckland, Michael McCusker – «Ford contre Ferrari»

Yang Jinmo – «Parasite»

Fred Raskin – “Il était une fois à Hollywood”

Thelma Schoonmaker – «L’Irlandais»

MEILLEUR DESIGN DE COSTUME

Ruth E. Carter – «Dolemite est mon nom» (GAGNANT)

Julian Day – «Rocketman»

Jacqueline Durran – «Petites femmes»

Arianne Phillips – «Il était une fois à Hollywood»

Sandy Powell, Christopher Peterson – «L’Irlandais»

Anna Robbins – «Downton Abbey»

MEILLEUR CHEVEUX ET MAQUILLAGE

«Bombshell» (GAGNANT)

“Dolemite est mon nom”

«L’Irlandais»

“Joker”

“Judy”

«Il était une fois… à Hollywood»

«Rocketman»

MEILLEURS EFFETS VISUELS

“Avengers: Endgame” (GAGNANT)

«1917»

“Ad Astra”

«Les aéronautes»

«Ford contre Ferrari»

«L’Irlandais»

“Le roi Lion”

MEILLEURE FONCTION ANIMÉE

“Toy Story 4” (GAGNANT)

“Abominable”

“Frozen II”

“Comment dresser votre dragon: le monde caché”

“J’ai perdu mon corps”

“Lien manquant”

MEILLEUR FILM D’ACTION

“Avengers: Endgame” (GAGNANT)

«1917»

«Ford contre Ferrari»

«John Wick: Chapitre 3 – Parabellum»

“Spider-Man: loin de chez soi”

MEILLEURE COMÉDIE

“Dolemite est mon nom” (GAGNANT)

«Booksmart»

“L’adieu”

“Jojo Rabbit”

“Couteaux sortis”

MEILLEUR FILM SCI-FI OU HORREUR

«Nous» (GAGNANT)

“Ad Astra”

“Avengers: Endgame”

«Midsommar»

MEILLEUR FILM DE LANGUE ÉTRANGÈRE

«Parasite» (GAGNANT)

“Atlantics”

“Les misérables”

«Douleur et gloire»

“Portrait d’une dame en feu”

MEILLEURE CHANSON

«Glasgow (pas de lieu comme à la maison)» – «Wild Rose» (GAGNANT – LIEN)

“(Je vais) Aime-moi à nouveau” – “Rocketman” (GAGNANT – LIEN)

“Je suis avec toi” – “Percée”

«Dans l’inconnu» – «Frozen II»

«Sans voix» – «Aladdin»

“Esprit” – “Le Roi Lion”

«Debout» – «Harriet»

MEILLEUR SCORE

Hildur Guðnadóttir – “Joker” (GAGNANT)

Michael Abels – «Nous»

Alexandre Desplat – «Petites femmes»

Randy Newman – «Histoire de mariage»

Thomas Newman – «1917»

Robbie Robertson – «L’Irlandais»

TÉLÉVISION

SÉRIE DRAMATIQUE

«Succession» (HBO) (GAGNANT)

«La Couronne» (Netflix)

«David fait l’homme» (OWN)

«Game of Thrones» (HBO)

«The Good Fight» (CBS All Access)

«Pose» (FX)

«C’est nous» (NBC)

«Watchmen» (HBO)

Acteur dans une série dramatique

Jeremy Strong – «Succession» (HBO) (GAGNANT)

Sterling K. Brown – «C’est nous» (NBC)

Mike Colter – «Mal» (CBS)

Paul Giamatti – «Billions» (Showtime)

Kit Harington – «Game of Thrones» (HBO)

Freddie Highmore – «Le bon docteur» (ABC)

Tobias Menzies – «La Couronne» (Netflix)

Billy Porter – «Pose» (FX)

ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Regina King – «Watchmen» (HBO) (GAGNANT)

Christine Baranski – «The Good Fight» (CBS All Access)

Olivia Colman – «La Couronne» (Netflix)

Jodie Comer – «Killing Eve» (BBC America)

Nicole Kidman – «Big Little» Lies (HBO)

Mj Rodriguez – “Pose” (FX)

Sarah Snook – «Succession» (HBO)

Zendaya – «Euphoria» (HBO)

ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Billy Crudup – «The Morning Show» (Apple) (GAGNANT)

Asante Blackk – «C’est nous» (NBC)

Asia Kate Dillon – «Billions» (Showtime)

Peter Dinklage – «Game of Thrones» (HBO)

Justin Hartley – «C’est nous» (NBC)

Delroy Lindo – «Le bon combat» (CBS All Access)

Tim Blake Nelson – «Watchmen» (HBO)

SOUTENIR L’ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMA

Jean Smart – «Watchmen» (HBO) (GAGNANT)

Helena Bonham Carter – «La Couronne» (Netflix)

Gwendoline Christie – «Game of Thrones» (HBO)

Laura Dern – «Big Little Lies» (HBO)

Audra McDonald – «The Good Fight» (CBS All Access)

Meryl Streep – «Big Little Lies» (HBO)

Susan Kelechi Watson – «C’est nous» (NBC)

SÉRIES COMIQUES

“Fleabag” (Amazon) (GAGNANT)

«Barry» (HBO)

«La merveilleuse Mme Maisel» (Amazon)

«Maman» (CBS)

«Un jour à la fois» (Netflix)

«Pen15» (Hulu)

“Schitt’s Creek” (Pop)

ACTEUR DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Bill Hader – «Barry» (HBO) (GAGNANT)

Ted Danson – «Le bon endroit» (NBC)

Walton Goggins – «La licorne» (CBS)

Eugene Levy – Schitt’s Creek (Pop)

Paul Rudd – «Vivre avec soi-même» (Netflix)

Bashir Salahuddin – «Sherman’s Showcase» (IFC)

Ramy Youssef – «Ramy» (Hulu)

ACTRICE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Phoebe Waller-Bridge – «Fleabag» (Amazon) (GAGNANT)

Christina Applegate – «Dead to Me» (Netflix)

Alison Brie – “GLOW” (Netflix)

Rachel Brosnahan – «La merveilleuse Mme Maisel» (Amazon)

Kirsten Dunst – «Devenir un dieu dans le centre de la Floride» (Showtime)

Julia Louis-Dreyfus – «Veep» (HBO)

Catherine O’Hara – «Schitt’s Creek» (Pop)

ACTEUR DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Andrew Scott – “Fleabag” (Amazon) (GAGNANT)

Andre Braugher – “Brooklyn Nine-Nine” (NBC)

Anthony Carrigan – «Barry» (HBO)

William Jackson Harper – «Le bon endroit» (NBC)

Daniel Levy – «Schitt’s Creek» (Pop)

Nico Santos – «Superstore» (NBC)

Henry Winkler – «Barry» (HBO)

SOUTENIR L’ACTRICE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

Alex Borstein – «La merveilleuse Mme Maisel» (Amazon) (GAGNANT)

D’Arcy Carden – «The Good Place» (NBC)

Sian Clifford – «Fleabag» (Amazon)

Betty Gilpin – “GLOW” (Netflix)

Rita Moreno – «Un jour à la fois» (Netflix)

Annie Murphy – «Schitt’s Creek» (Pop)

Molly Shannon – «Les deux autres» (Comedy Central)

SÉRIE LIMITÉE

«Quand ils nous voient» (Netflix) (GAGNANT)

«Catch-22» (Hulu)

«Tchernobyl» (HBO)

«Fosse / Verdon» (FX)

«La voix la plus forte» (Showtime)

“Incroyable” (Netflix)

«Années et années» (HBO)

FILM TV

“El Camino: un film de rupture” (Netflix) (GAGNANT)

«Brexit» (HBO)

«Deadwood: le film» (HBO)

«Île de goyave» (Amazon)

«Native Son» (HBO)

«Patsy & Loretta» (à vie)

ACTEUR DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM FAIT POUR LA TÉLÉVISION

Jharrel Jerome – «Quand ils nous voient» (Netflix) (GAGNANT)

Christopher Abbott – «Catch-22» (Hulu)

Mahershala Ali – «True Detective» (HBO)

Russell Crowe – «La voix la plus forte» (Showtime)

Jared Harris – «Tchernobyl» (HBO)

Sam Rockwell – «Fosse / Verdon» (FX)

Noah Wyle – «La ligne rouge» (CBS)

ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM FAIT POUR LA TÉLÉVISION

Michelle Williams – «Fosse / Verdon» (FX) (GAGNANTE)

Kaitlyn Dever – “Incroyable” (Netflix)

Anne Hathaway – «Modern Love» (Amazon)

Megan Hilty – «Patsy & Loretta» (à vie)

Joey King – «The Act» (Hulu)

Jessie Mueller – «Patsy & Loretta» (à vie)

Merritt Wever – «Incroyable» (Netflix)

ACTEUR SUPPORT DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM FAIT POUR LA TÉLÉVISION

Stellan Skarsgård – «Tchernobyl» (HBO) (GAGNANT)

Asante Blackk – «Quand ils nous voient» (Netflix)

George Clooney – «Catch-22» (Hulu)

John Leguizamo – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Dev Patel – «Modern Love» (Amazon)

Jesse Plemons – «El Camino: un film de rupture» (Netflix)

Russell Tovey – «Années et années» (HBO)

SOUTENIR L’ACTRICE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM POUR LA TÉLÉVISION

Toni Collette – «Incroyable» (Netflix) (GAGNANT)

Patricia Arquette – «The Act» (Hulu)

Marsha Stephanie Blake – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Niecy Nash – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Margaret Qualley – «Fosse / Verdon» (FX)

Emma Thompson – «Années et années» (HBO)

Emily Watson – «Tchernobyl» (HBO)

SÉRIE ANIMÉE

“BoJack Horseman” (Netflix) (GAGNANT)

«Big Mouth» (Netflix)

“Le cristal noir: l’âge de la résistance” (Netflix)

«She-Ra et les princesses du pouvoir» (Netflix)

“Les Simpsons” (Fox)

«Annulé» (Amazon)

TALK SHOW

«The Late Late Show with James Corden» (CBS) (GAGNANT – Cravate)

“Late Night with Seth Meyers” (NBC) (GAGNANT – TIE)

«Desus & Mero» (Showtime)

«Plein front avec Samantha Bee» (SCT)

«The Kelly Clarkson Show» (NBC)

«La semaine dernière ce soir avec John Oliver» (HBO)

SPÉCIAL COMÉDIE

«Vivre devant un public de studio:« Tout dans la famille »et« The Jeffersons »de Norman Lear» (ABC) (GAGNANT)

“Amy Schumer: grandir” (Netflix)

“Jenny Slate: Stage Fright” (Netflix)

«Ramy Youssef: Sentiments» (HBO)

“Seth Meyers: Lobby Baby” (Netflix)

“Trevor Noah: Fils de Patricia” (Netflix)

“Wanda Sykes: Not Normal” (Netflix)

