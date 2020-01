Il était une fois dans la comparaison de la scène hollywoodienne, les cascadeurs réagissent à Spider-Man & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, voyez comment Il était une fois à HollywoodRecréation d’un épisode de Le FBI se compare à la série originale de 1965. De plus, les cascadeurs réagissent au travail de Spider-Man: Retrouvailles et L’incroyable homme-araignéeet découvrez des faits amusants sur la façon Histoire de jouet La franchise a évolué au cours des 25 dernières années depuis le début du film Pixar original.

Tout d’abord, avec Once Upon a Time in Hollywood qui reçoit de nombreuses nominations aux Oscars, il n’y a pas de meilleur moment pour voir comment la recréation d’une partie d’un épisode de la série The FBI se compare à l’épisode lui-même de 1965. recréé des scènes avec Leonardo DiCaprio avec les scènes réelles avec Burt Reynolds? Snowglobe de Tommy Westphall nous le montre.

Ensuite, Corridor Crew est rejoint par le cascadeur et coordinateur de combat Ilram Choi (The Amazing Spider-Man, Star Trek) pour parler de la séquence d’action qu’il a réalisée pour deux franchises Spider-Man différentes, ainsi que du travail magistral de Jackie Chan dans First Strike et les combats percutants de Chocolate. De plus, restez jusqu’à la fin pour une publicité Burger King bizarre.

Enfin, voici quelques faits intéressants sur la saga Toy Story telle qu’elle a évolué au cours des 25 dernières années. Par exemple, saviez-vous que le logiciel Pixar Renderfarm fonctionne 12 000 fois plus vite aujourd’hui qu’il ne l’a fait pour le Toy Story original en 1995? Que diriez-vous qu’il y a 10 000 feuilles sur chaque arbre que vous voyez dans la poursuite du camion en mouvement, ce qui représente plus d’un million de feuilles au total?

