Il existe une nouvelle façon de diffuser Disney + gratuitement pendant une durée limitée – .

Je devrais probablement garder ça pour moi, mais je vais quand même l’admettre au monde entier: je n’aime pas Star Wars. J’étais un grand fan de la trilogie originale quand j’étais un jeune enfant, au point que j’ai probablement regardé les trois films au moins une fois par semaine. J’étais obsédé. Autant j’aimais les trois films originaux, aucun des films Star Wars sortis depuis lors ne m’a séduit du tout. Même les films les plus récents que les gens semblent apprécier étaient au mieux médiocres à mes yeux. Les scénarios étaient ennuyeux, les personnages n’étaient pas intéressants et je ne pouvais tout simplement pas trouver un moyen de me soucier de tout ce qui se passait. Je n’ai même pas pris la peine de voir The Rise of Skywalker, et c’est probablement une bonne chose d’après tout ce que j’ai lu jusqu’à présent. Je comprends que ces films tuent tous au box-office, et je ne dis pas que les gens sont fous d’aller les voir. Je dis juste qu’ils ne me plaisent pas personnellement. Du tout.

Malgré tout cela, il y avait juste trop de battage médiatique autour du Mandalorian pour que je continue de l’ignorer, alors j’ai finalement cédé il y a quelques semaines et j’ai commencé à le regarder. Honnêtement … je ne peux pas croire à quel point c’est bon. Je pense que cela est dû en partie au fait que Jon Favreau et ses collègues ont décidé de se concentrer sur la création d’une émission vraiment originale plutôt que de la lier à d’autres scénarios du film. Quoi qu’il en soit, c’est un spectacle phénoménal et je ne peux pas attendre la première de la saison 2 en octobre. Si vous possédez déjà Disney +, vous avez sans aucun doute déjà regardé The Mandalorian. Si vous ne l’avez pas déjà, il est temps d’arrêter de passer à côté, car il existe une nouvelle façon de marquer pour Disney + gratuitement pour une durée limitée.

Mangez-vous des céréales? Bien sûr, vous le faites. Ce serait formidable si nous avions tous le temps de préparer un petit-déjeuner complet tous les matins, mais verser un bol de céréales est beaucoup plus facile lorsque vous êtes pressé. Outre la commodité et le gain de temps, manger des céréales est sur le point de porter ses fruits d’une manière nouvelle.

Disney offre un essai gratuit de 7 jours de Disney + pour les nouveaux abonnés, mais ce n’est pas beaucoup de temps de nos jours. Si vous avez une boîte de céréales Kellogg quelque part, vous pouvez doubler l’essai et obtenir Disney + gratuitement pendant deux semaines complètes. C’est plus que suffisant pour regarder The Mandalorian, regarder à nouveau quelques films Avengers, rattraper les films Pixar que vous avez peut-être manqués, et plus encore.

Voici comment ça fonctionne:

Achetez une boîte de Rice Krispies, Froot Loops, Corn Pops, Crispix, Apple Jacks ou Corn Flakes d’ici le 29 mars

Prenez une photo de votre reçu à côté de la boîte de céréales dans les 30 jours suivant votre achat

Rendez-vous sur la page promotionnelle spéciale sur le site de Kellogg et téléchargez la photo (vous devrez créer un compte)

C’est ça! Vous recevrez un code de réduction qui vous donnera deux semaines gratuites de streaming illimité lorsque vous vous inscrivez à un nouveau compte Disney + sur le site de Disney. Notez que votre carte commencera à être facturée 6,99 $ par mois après la fin de la période d’essai de 14 jours, vous devrez donc vous assurer d’annuler avant si vous ne souhaitez pas continuer à utiliser Disney +.

En fin de compte, Disney + est fantastique, il n’y a donc aucune raison de ne pas le vérifier gratuitement avec cette promotion. Après réflexion, il y a en fait une raison de renoncer à cette promotion: si vous êtes un client de Verizon, vous pouvez obtenir une année complète de Disney + gratuitement à la place!

Voici les conditions générales complètes de la page de promotion de Kellogg:

Commence le 20/01/20 et se termine le 29/03/20. Ouvert aux résidents légaux des États-Unis et de Washington, qui sont âgés de 18 ans et plus et sont membres du programme Kellogg’s Family Rewards («KFR»). Soumis aux conditions générales complètes sur http://www.kfr.com/Disneyplustrial, qui comprend une liste complète des produits participants. Le produit participant doit être acheté entre le 20/01/20 et le 29/03/20. Les reçus doivent être téléchargés sur http://www.kfr.com/Disneyplustrial dans les 30 jours suivant l’achat et au plus tard le 28/04/20. Vous devez utiliser votre code 15/06/20 via votre compte Disney +. Ouvert aux nouveaux abonnés Disney + uniquement. Une carte de crédit valide est requise. Au moment de l’échange, vous serez inscrit à un abonnement mensuel à renouvellement automatique de Disney + et votre carte de crédit sera facturée 6,99 $ par mois, sauf si vous annulez avant l’expiration de votre essai de deux semaines. L’utilisation de Disney + est soumise à l’accord d’abonnement Disney + à l’adresse http://www.disneyplus.com/legal/subscriber-agreement. Nul là où interdit. Offre valable uniquement aux États-Unis. Commanditaire: Kellogg Company, One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016.

