“Il fuyait l’autre Andrea”

Le dernier épisode de «L’île des tentations» a une fois de plus réuni ses protagonistes six mois plus tard depuis le dernier feu de joie survenu en République dominicaine. Ismael a été le premier à être reçu par Monica Naranjo, qui a reconnu qu’il n’avait aucune rancune contre Andrea mais ne regrette pas d’avoir rompu la cour pendant un an et demi.

“Quand c’est arrivé, je me suis senti mieux, je me suis senti libéré et j’ai commencé à être heureux”, se souvient-il, accusant Andrea d’être la coupable de ses problèmes émotionnels: “Le problème n’est pas que je suis jalouse mais qu’elle est irrespectueuse“Le point de vue est très différent pour la princesse autoproclamée, qui considère son ex-petit ami comme jaloux et l’a forcée à changer sa façon d’être pendant le temps qu’ils étaient ensemble.

Les retrouvailles entre Ismael, Andrea et Óscar dans «L’île aux tentations»

Au cours de ces six mois, Ismael s’est donné une chance avec l’autre Andrea, la blonde qui l’a cherché à la Villa Playa. Cependant, ils ont décidé de rompre après plusieurs réunions parce qu’il n’était pas prêt à commencer une relation, en théorie. L’original Andrea, quant à lui, a continué à voir Oscar, le single avec lequel il est parti au bûcher final, et a même voyagé à Malaga pour le visiter. Il n’est donc pas surprenant qu’il l’ait reçu avec des baisers et des câlins lorsqu’il est entré dans la pièce.

Tous étaient des joies jusqu’à ce qu’elle accepte de rencontrer Ismaël, qui regardait la scène dans une pièce voisine. Son arrivée au salon a créé une tension palpable qui n’a pas tardé à exploser. “Peut-être que je devais entrer dans” L’île “et voir d’autres filles qui ont des relations saines”, a cassé la jeune femme. Oscar, voulant la défendre, a également accusé Ismael d’être infidèle. “Je n’ai commis aucune infidélité depuis le moment où elle se couche avec toi et te fait une paille“, ce dernier s’est défendu.

Ils ont passé la nuit ensemble

La chose la plus surprenante est venue quand, après un croisement d’accusations, les deux ont reconnu qu’ils se sont donné une chance après «L’île des tentations». Andrea et Ismael se sont rencontrés à Madrid, où les deux soulignent que l’autre partie a insisté pour reprendre la relation. “Il a tout accepté et a dit qu’il avait mûri et qu’il reviendrait avec moi”, a-t-elle déclaré avant ses démentis, ajoutant qu’elle ne voulait pas revenir “car il avait clairement fait savoir que je n’étais pas digne de confiance”.

Ismaël a reconnu que pendant un instant, il semblait que tout avait été pardonné entre eux. La vision d’Andrea, cependant, est très différente et garantit qu’il fuyait l’autre Andrea, la blonde. “Il a dit: “je peux rester avec toi? L’autre fille me dit de rentrer à la maison et je vais devoir coucher avec elle et je ne l’aime pas ”“dit-il. Quoi qu’il en soit, la joie n’a pas duré plus d’une nuit car elle a commencé à parler à Oscar. Ismaël, en colère, a décidé de mettre fin à cette deuxième chance. Incapable d’atteindre un point de conciliation, Ismaël a abandonné la réunion seule et, Andrea et Oscar, ensemble et prêts à vivre leur histoire d’amour.

