Il l’a brune et poilue! Découvrez la dernière photo de Karol G atterrissant là-bas

La belle et extravagante colombienne Karol G, encore une fois, c’est la rage avec ses photos épicées, surtout quand il en montre plus.

17 janvier 2020 10 h 40

Cette fois, l’interprète de “Tusa”, la chanson la plus jouée du moment, a posé sur son dos en montrant l’ampleur de sa défaite. Elle seule l’a touché!

Sur la photo, on pouvait le voir poser avec ses très longs cheveux bruns, dégradés en blonds aux pointes, tandis que son ensemble serré mettait en valeur ses grandes montagnes derrière. Se pourrait-il qu’il ait voulu nous montrer ses bagues?

Karol et son fiancé, Anuel AAIls donnent toujours de quoi parler, car ils sont le couple le plus suivi du moment et tous leurs fans ne voient pas le jour où le mariage tant attendu arrive enfin.

D’autre part, “Tusa” continue de briser les frontières, le Colombien a assisté à l’émission de télévision “The Tonight Show Starring”, de Jimmy Fallon. Quand elle a fini de présenter son single à l’international, la Latina a reçu les applaudissements des personnes présentes, qu’elle considérait comme “un rêve devenu réalité”.

