Il l’a encore fait! Rosalia est fortement critiquée pour avoir fait cela en public.

La belle Espagnole Rosalia est de nouveau fortement critiquée pour l’avoir fait.

18 février 2020

Chanteur espagnol Rosalia C’était une tendance sur Twitter de connaître la relation d’amitié avec la femme d’affaires Kilye jenner ce qui provoque des changements physiques très évidents chez les deux artistes.

Rosalia recommence et surprend ses fans

Nous connaissons tous la grande amitié que les deux stars ont, à tel point qu’elles peuvent souvent devenir infectées par des gestes, une façon de parler, de s’habiller et même de poser.

Comme vous l’avez montré sur cette image Rosalia, en montrant son incroyable ressemblance physique avec le célèbre Kylie quand il pose de profil ou de dos pour montrer ses hanches pompeuses, rappelant encore plus le clan Kardashian–Jenner.

Bien que cette photographie ait révolutionné tout Instagram, beaucoup de ses fans ont déclaré avoir une personne avec le visage de Rosalia et corps de Kylie, donc ils doutent que le plus sensuel Rosalia Il a été opéré ou non.

Qu’en penses-tu?

