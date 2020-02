Il l’a finalement dit! Le secret d’Antonela Roccuzzo pour toujours rayonner

L’épouse du footballeur le mieux payé du monde a donné l’astuce fondamentale pour avoir trois enfants, plusieurs chiens et toujours être impeccable.

8 février 2020

Même si nous savons tous que sur le terrain de football Lionel messi c’est la chose la plus proche d’un phénomène, en dehors de la pelouse est sa femme, Antonela Roccuzzo, celui qui capte toujours les yeux.

Et c’est que cette rosarina (originaire de Rosario, Argentine) est sans aucun doute une beauté, non seulement pour son physique mais pour l’humilité et la fraîcheur qu’elle projette toujours.

Il n’y a aucun événement où ils vont ensemble dans lequel “Anto“Ne retenez pas toute l’attention. Et, comme prévu, leurs réseaux sociaux reçoivent toujours les compliments de leurs followers.

Mais comment Antonela rester? Il n’est pas facile pour quiconque d’avoir une famille avec trois garçons et d’être également un partenaire célèbre Messi. Elle dit que l’un de ses plus grands secrets est peut-être quelque chose d’évident mais c’est vrai: Anto Il reçoit beaucoup d’aide d’une baby-sitter.

Et même si cela semble un mensonge, cela semble être le seul moyen pour Anto Vous pouvez également faire des exercices et vous donner des moments pour elle. Si quelque chose se montre, la beauté qu’elle véhicule vient de son esprit … Vraiment, quelle chance c’est Messi!

