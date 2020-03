Il les a rondes! Emily Ratajkowski a été photographiée comme ça et avec “ça” à l’extérieur

La belle mannequin n’arrête pas de faire sensation dans les filets lorsqu’elle pose avec ses plus petits costumes! Il n’y a personne pour l’arrêter!

4 mars 2020

Emily Ratajkowski Encore une fois, elle pose devant les caméras avec peu de tissu et sur le dos, cette jeune femme ne connaît certainement pas la modestie lorsqu’elle pose.

À 28 ans, l’Américaine rassemble sur son compte Instagram plus de 25 millions de followers à la recherche de ses photos audacieuses.

Cette fois, c’était une photo de Emily dans la salle de bain, portant un haut court et un fil imprimé animal qui faisait ressortir ses deux superbes attributs arrière. C’était définitivement le meilleur angle de la femme d’affaires!

En moins d’une journée, la photographie a dépassé le million et demi de «j’aime» et, il a recueilli plus de 6 000 commentaires flattant la silhouette sculpturale de la jeune fille regardant devant le miroir.

Il ne fait aucun doute que Emily Ratajkowski Il sait nous couper le souffle!

