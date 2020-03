“Il m’a dit que c’était du pim, du pam, du feu”

Dans la livraison de «Viva la vida» publiée le samedi 7 mars Une enquête a été présentée sur les ventes et l’utilisation de Satisfyer, le sextoy à la mode. Bien qu’ils aient fait une étude approfondie avec consultation d’experts et même une visite dans un magasin spécialisé, qui pouvaient donner leur avis à la première personne étaient les collaborateurs du programme. Emma García avait Terelu Campos, Isabel Rábago et Ylenia sur le plateau pour commenter tout ce que Noël dernier était le cadeau vedette dans la moitié du monde.

Isabel Rábago, Ylenia, Emma García et Terelu Campos dans «Viva la vida»

L’intention du programme était de découvrir si la rage avec la ventouse du clitoris était une réalité ou un mythe, ce que Terelu n’a pas pu clarifier de sa part car il a avoué avoir eu une réparation vers l’appareil. “Ils me l’ont donné pour Reyes mais je peux vous assurer que je ne l’ai pas encore sorti de la boîte“Ce sont ses mots. Emma Garcia lui a rapidement demandé pourquoi cela s’était produit et Terelu a répondu:”Parce que je n’en ai pas envie et parce que ça me donne un peu de pitié“.

Ylenia, qui avait déjà reconnu l’utiliser, il a répondu à ses compagnons d’être “vieux”, surtout après que Isabel Rábago ait fait un commentaire sur son utilisation, étant donné son ignorance puisqu’elle ne l’avait pas utilisé non plus. Le public a éclaté de rire après chaque intervention. “Tu n’as aucune idée“, a-t-il répété, voyant qu’aucun ne défendait l’utilisation de la ventouse comme elle l’avait fait.

La conclusion finale

De tout cela, ils ont clairement fait comprendre: “La partie positive de cet appareil est qu’il a ouvert des conversations entre nous pour parler de notre sexualité“, a commenté Emma García, soulignant le fait que le succès des ventes importait peu à la fin mais le résultat positif dans la société.” Et les hommes participent également à ces conversations “, a ajouté Terelu à la conclusion du présentateur, déclarant qu’après ses paroles, il avait reçu un message d’un ami qui l’utilisait: “Il m’a dit que c’était du pim, du pam, du feu”.

.