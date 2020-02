“Il m’a dit qu’il allait se réchauffer”

Estrella Morente est devenue la grande protagoniste du Gala 6 de ‘OT 2020’ avec la controverse soulevée autour de sa performance avec Nia. Le chanteur avait été invité par le programme à jouer “Back” avec le favori de Gala 5, mais à ses débuts, un plaidoyer pour la tauromachie, pris au dépourvu non seulement l’équipe espagnole de Gestmusic et de télévision, mais aussi Nia.

Nia avec Estrella Morente lors de la représentation du Gala 6 de ‘OT 2020’

Lors de la révision du Gala 6, Noemí Galera a donné à Las Palmas l’opportunité de revoir sa performance uniquement si elle était satisfaite. “Nous vous disons en répétitions qu’il est très important de toujours faire la chanson de la même manière car il y a une équipe derrière (…), mais ce que Star a fait ici, personne ne le savait et nous étions tous en images avec son début de la chanson, ce qui n’était pas prévu “, a expliqué le directeur de l’Académie.

Nia dit qu’elle a été surprise par les vers de Morente, car bien qu’il l’ait avertie qu’elle allait commencer différemment, ce qui s’est passé ne s’est pas produit. “Il m’a dit que si je voulais faire deux ou trois choses pour me réchauffer, cela ne m’a pas fait peur, que j’allais me réchauffer “, a déclaré le concurrent.”J’ai eu peur au début parce que je pensais que c’était une autre chanson et soudain j’ai dit: ‘Je ne sais pas chanter ça’. “Galera a dit que” ce n’était pas le lieu “de réciter ces versets, parce que c’était” le moment où Nia était le protagoniste et les deux étaient ensemble. “Noemí Galera, enfin , a projeté l’interprétation de “Back”, mais couper le plaidoyer d’Estrella Morente.

Surprise pour tout le monde

Non seulement Nia est restée en images lorsqu’elle a découvert comment Estrella Morente avait commencé l’interprétation de “Volver”, mais la direction de Gestmusic ne connaissait pas les intentions de la chanteuse. Tinet Rubira a expliqué clairement quelques minutes après que cela se soit produit en commentant les réseaux sociaux, comme le profil de “l’Opération Triomphe” sur Twitter, qui durant la nuit a assuré qu’Estrella Morente avait “ajouté, par surprise, quelques vers principaux à” Retour “”.

