“Il ment parce que son entreprise prendrait fin”

Suivez le croisement des déclarations entre Pepe Navarro et Ivonne Reyes pour la paternité controversée d’Alejandro Reyes, actuellement candidat à «Survivors 2020». Le dernier à se prononcer a été le représentant de «Ce soir, nous traversons le Mississippi», qui un audio recueilli par “le programme d’Ana Rosa” a choisi de “mettre fin à cette dilatation”, comme il le comprend “cela n’a aucun sens de continuer à mentir de cette façon”“.

Pepe Navarro et Ivonne Reyes

Navarro a pointé directement Ivonne Reyes: “Le problème est que son entreprise prendrait fin. Le test qu’il a fait pour moi, celui pour lequel il a engagé un détective privé, a livré les résultats début 2018 dans lequel je n’ai pas été le père de son fils. ” Le présentateur a défendu qu’il a proposé de passer le test: “Nous avons négocié, discuté et conclu des accords assez avancés, mais un jour, il a disparu“Cependant,” quelqu’un l’informe ou elle découvre que je ne suis pas le père et ce qu’il fait est enfui “”, a-t-il souligné.

Pepe Navarro a critiqué les “attaques barbares, insultes et disqualifications” du Vénézuélien, ce qui revient à “continuer un peu avec votre entreprise qui est moi et maintenant aussi ma famille”. Après s’être assurée qu’une partie de la pension alimentaire continue de passer, bien qu’elle ne soit pas complète, l’ex-hôte est revenue à la charge: “Elle devrait avertir qu’elle a cette information, mais il se tait et continue de profiter de ce que la justice lui a donné il y a huit ans“.

Sur le tournage de l’espace matinal de Telecinco, Alessandro Lecquio a critiqué le comportement de Navarro et son attitude maintenant, après avoir refusé les tests il y a huit ans: “Le test n’a pas été fait au début car je pensais qu’il était le père et c’était une grosse erreur.”

Déclaration ferme

Ivonne Reyes a toujours soutenu que Pepe Navarro est le père d’Alejandro, né en 2000. En 2012, la justice a déterminé qu’il était le père après que le présentateur ait refusé de se soumettre au test de paternité. Selon la loi, en cas de refus, la paternité est directement attribuée à la personne concernée.

.