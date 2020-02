“Il n’a ni commerce ni avantage”

Andrea Gasca après «L’île des tentations», comme d’autres collègues, continue de participer à d’autres programmes Mediaset, tels que «Viva la vida» ou «Save me», pour tenir le public au courant de leurs aventures. Dans ce cas, il est allé à l’espace présenté par Jorge Javier Vázquez pour résoudre certaines questions qui restaient en suspens dans le polygraphe ce qu’il a fait avec Ismaël et Oscar dans le «Saturday deluxe» du dernier jour 22.

Andrea, dans ‘Save Me’

À un moment donné, Andrea pouvait entendre quelques enregistrements que le programme avait compilés de plusieurs de ses proches qui s’en sont pris à elle très clairement. “Il a toujours essayé de passer à la télévision, mais Tout a un prix, non?“, a commenté Juan Carlos, qui prétend être l’oncle d’Andrea bien que plus tard elle ait prétendu ne pas savoir qui elle était. La chose n’est pas restée là, puisqu’elle a également inculpé Paula, la mère d’Andrea:” La mère est un scélérat. Ils ont accepté le script avant d’aller au programme car la fin des deux est de faire des décors“.

Selon Mar, une de ses cousines, la jeune femme ne s’intéresserait qu’à la célébrité et affirme qu’elle a toujours été une femme très “égoïste et contrôlante”. “Elle n’a jamais été une bonne fille, Elle a toujours été très intéressée, tout à fait la sienne et, si elle devait la parcourir pour l’obtenir, elle s’en fichait“, condamné. Andrea a été très surprise de ces propos, car il dit que cette personne est quelqu’un qui n’a pas vu depuis son enfance. Un autre de ses premiers s’est prononcé dans la même lignée:” Il veut vivre avec ça, la preuve est que a déjà été à trois endroits “, se référant à l’étape d’Andrea par” Femmes et hommes et vice versa “et par” Premières dates “, où il a rencontré Ismaël. “Il n’a aucun commerce ni avantage”, ont-ils précisé.

Tout n’est pas négatif

Inaperçue au milieu de tous ces témoignages, a passé les mots de Flora, la tante maternelle d’Andrea, qui oui il a montré son soutien: “Tout ce qu’elle fait, on le voit bien parce que son petit ami était très jaloux, Il a fait ce qu’il avait à faire“Il est également d’accord avec le fait que tout s’est passé publiquement. Avec cette variété de témoignages, ce qui est clair, c’est que sa famille semble être divisée entre les proches de son père, ses principaux détracteurs et ceux de sa mère. Nous verrons s’il y a encore des déclarations qui éclairent la réalité d’Andrea Gasca.

.