Il n’a pas de rival! Yanet García est enregistré en train de le faire tout en le déplaçant sans relâche. Regardez!

La belle mexicaine a encore une fois surpris ses fans en étant plus belle que jamais, vous n’arrêterez pas de regarder la vidéo!

02 avril 2020

L’ex fille météo Elle ne cesse d’étonner ses fans avec ses routines d’exercices incroyables et épuisantes, cette jeune femme, grâce à sa silhouette sculpturale, a une armée de followers qui l’admirent depuis son arrivée sur les écrans en tant qu’artiste dans l’émission “Hoy”.

Malgré le fait que la Mexicaine ne soit plus sur les écrans des téléspectateurs, elle continue de faire ce qu’elle aime le plus: rester active sur les réseaux sociaux et publier des photos et des vidéos presque quotidiennement.

Yanet García Elle a décidé de quitter le programme et de poursuivre ses rêves d’actrice, ne quittant jamais sa routine d’exercice, ce qui a servi ses fans, car elle aime aussi révéler ses grands secrets de fitness.

Dans cette opportunité, Yanet García Elle a inspiré à nouveau tous ceux qui l’admirent, les motivant à profiter de cette quarantaine pour commencer par un mode de vie plus sain et plus enrichissant pour le corps.

Yanet Elle avait l’air phénoménale avec l’une de ses tenues de sport alors que ses courbes dangereuses la mettaient en valeur, il n’y avait tout simplement personne pour la battre.

