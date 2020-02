“Il ne m’a jamais rien fait et je n’ai vu personne faire quoi que ce soit”

D’une part, Macaulay Culkin était l’une des stars les plus importantes des enfants dans les années 90 pour son travail sur «Seul à la maison» et «Ma fille». D’un autre côté, Michael Jackson avait déjà plus qu’une carrière établie dans la musique, il était devenu le roi de la pop. Leur relation d’amitié a été fortement critiquée et remise en question. à cause de la différence d’âge. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble et même l’acteur a participé au clip vidéo de la chanson “Black and White”.

Macaulay Culkin et Michael Jackson

Des années après la mort du célèbre chanteur, “Leaving Neverland” est sorti sur HBO, un documentaire controversé qui a changé l’image de Jackson pour de nombreuses personnes, depuis deux hommes ont raconté avec tous les détails comment l’interprète les a maltraités quand ils étaient petits. De terribles accusations qui n’ont pas encore été prouvées. L’enfant acteur ne voulait pas participer au film et en fait il ne l’avait jamais mentionné, bien qu’ils aient utilisé des images de lui rappelant son amitié avec le chanteur de “Thriller”.

La vérité sur sa relation avec Michael Jackson

Un an après la première du documentaire, Macaulay Culkin a enfin donné sa version dans le magazine américain Esquire. L’acteur a toujours eu de belles paroles dont il était l’un de ses meilleurs amis mais il nie finalement directement avoir vécu une expérience similaire à celle rapportée par les présumées victimes: “Ecoutez, je vais commencer par un titre qui est la vérité: Il ne m’a jamais rien fait. Je n’ai aussi vu personne faire quoi que ce soit. Et à ce stade, je n’ai aucune raison de conserver des informations à ce sujet “, admet Culkin.

“Ce que je veux dire, c’est que Michael est mort. Et sans entrer dans la question de savoir s’il est élégant ou non, c’est le meilleur moment pour parler de tout cela. Si j’avais quelque chose à révéler, je le ferais sans réfléchir. Mais j’insiste, je n’ai jamais rien vu“, avoue l’interprète de” Seulement à la maison “qui après s’être éloigné du sujet pendant des années donne enfin son avis sur la question.

Il a également précisé sa position sur “Leaving Neverland” en expliquant qu’une fois James Franco lui avait demandé directement ce qu’il pensait du documentaire: “J’ai répondu que s’il voulait parler d’un de ses amis qui était mort. “Non, pas vraiment”, répondit-il. Alors je lui ai dit que tout allait bien entre nous et que j’étais content de le voir “, conclut-il.

