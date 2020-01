Il ne peut y avoir qu’une chose frustrante pour les fans de Star Wars

Une fois de plus, le fandom de Star Wars est divisé sur The Rise of Skywalker. Certains fans l’adorent, trouvant une conclusion passionnante à une saga de neuf films. D’autres fans sont gravement déçus, pensant que la série s’est terminée avec un désordre à moitié cuit qui a mortellement peur de prendre des risques.

Les fans de Star Wars ne s’entendent pas beaucoup ces jours-ci, mais une chose sur laquelle certains peuvent s’entendre est que Rose Tico a été injustement mise à l’écart. Après que The Last Jedi a créé le nouveau personnage, The Rise of Skywalker a semblé se mettre en quatre pour la garder hors écran.

“Rise of Skywalker”: Qu’est-il arrivé à Rose?

Rose Tico, jouée par Kelly Marie Tran, faisait partie intégrante de The Last Jedi. C’est une mécanicienne travaillant pour la Résistance dont la sœur meurt héroïquement dans le bombardement qui ouvre le film. Elle rencontre Finn, qui essaie de descendre du navire pour retrouver Rey, et elle pense qu’il est en train de déserter.

Il explique la situation quand il devient évident que le Premier Ordre suit la Résistance à travers l’hyperespace, quelque chose que l’on pensait impossible. Poe, Rose et Finn découvrent que le tracker peut être désactivé, mais pour ce faire, ils doivent trouver un brise-code dans un casino interstellaire. En cours de route, Finn et Rose développent une sorte de romance.

Rose est invitée à poursuivre la mission de Rise of Skywalker, et elle explique qu’elle ne peut pas parce qu’elle doit rester à la base pour assurer la liaison avec Leia. The Verge a chronométré le temps d’écran de Rose dans le film, réalisant qu’elle était à l’écran pendant moins de deux minutes. De nombreux téléspectateurs ont pris note de son absence et ont pleuré, pensant que le film tentait d’apaiser les trolls racistes qui ont chassé Tran des réseaux sociaux.

Comment les cinéastes expliquent-elles son absence relative?

Les cinéastes de The Rise of Skywalker ont soutenu qu’ils n’avaient aucun motif néfaste. “L’une des raisons pour lesquelles Rose a moins de scènes que nous aimerions qu’elle a à voir avec la difficulté d’utiliser les images de Carrie Fisher comme nous le voulions”, a expliqué le co-scénariste Chris Terrio. «Nous voulions que Rose soit l’ancre de la base rebelle qui était avec Leia.

La mort inattendue de Carrie Fisher peu de temps après l’achèvement de The Last Jedi a entravé le dernier chapitre, car Leia devait jouer un rôle important. Pour la ramener, les cinéastes ont réutilisé avec elle des images qui avaient été tournées mais non utilisées pour The Force Awakens. Terrio a soutenu que le CGI requis pour faire fonctionner la scène n’était pas assez fort.

La critique Amy Nicholson n’a pas acheté cela, écrivant sur Twitter: «Je déteste que je pèse même là-dessus, mais Carrie Fisher est décédée 9 mois avant que Chris Terrio et JJ (Abrams) soient embauchés pour écrire STAR WARS. Ne pensent-ils pas… que nous ne pouvons pas vérifier les bêtises sur le fait d’être forcés de supprimer des scènes qu’ils ont écrites pour Leia et Rose? Terrio est revenu plus tard sur la réclamation.

Le rédacteur en chef admet que le film a été précipité

Disney, la solution est simple:

Offrez à Rose Tico son propre spectacle Disney +. Huit épisodes. Nouvelle aventure. Intérêt amoureux. L’histoire s’est étoffée.

Du point de vue dont Star Wars a besoin: la personne de la classe ouvrière qui gagne en sauvant ce que nous aimons. pic.twitter.com/735snv3p2X

– Hector Navarro (@Hectorisfunny) 26 décembre 2019

Selon IndieWire, qui a cité l’éditeur Maryann Brandon, l’une des raisons pour lesquelles Rose a été principalement coupée de The Rise of Skywalker est peut-être parce que le film a été édité et remodelé jusqu’au dernier moment possible pour faire la sortie du 20 décembre.

Elle a dit que les cinéastes avaient trois mois de moins pour travailler que sur Force Awakens, donc la production a été précipitée.

Cela peut expliquer pourquoi Tran a parlé de l’existence de scènes entre Rose et Rey avant la sortie du film, mais lorsque le film est sorti, ces scènes avaient disparu. L’explication la plus simple de l’absence de Rose est peut-être qu’une grande partie de ses images ont été coupées.

“Nous essayions certainement encore de comprendre beaucoup de choses”, a déclaré Brandon à propos de la crise du temps. «C’est un combat. Cela a tout affecté. »

Il a été suggéré qu’il pourrait y avoir #justiceforRose si Disney + avait une série avec elle comme personnage central. Si Cassian Andor, un personnage de Rogue One qui a eu un impact bien moindre, peut obtenir une série, pourquoi pas Rose?