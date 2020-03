Il ne se soucie de rien! Jennifer López brise la quarantaine en faisant ceci Regardez la vidéo!

Encore une fois, la diva du Bronx paralyse les cœurs. Vérifiez pourquoi!

30 mars 2020 23 h 30

Jennifer Lopez Elle est considérée comme l’une des artistes les plus convoitées du moment, c’est pourquoi elle est devenue l’une des plus admirées du public.

Et c’est que sa popularité peut être vue en observant le nombre excessif de milliers de followers qu’il a sur son compte Instagram, qui ne cessent de l’admirer et de lui montrer qu’il est et continuera d’être imparable.

Jusqu’à présent, elle a ajouté plus de 117 millions d’admirateurs et augmentera chaque jour davantage, depuis les photographies choquantes et captivantes qu’elle partage sur les réseaux, la belle chanteuse aura bien plus envie de rejoindre le spectacle virtuel qu’elle propose.

Cette fois, l’étourdissement Jennifer Il a de nouveau fait sensation sur toutes les plateformes lorsqu’il s’est enregistré dansant avec son partenaire, mais ce qui a le plus attiré l’attention de la vidéo, ce sont les mouvements audacieux que l’artiste a faits avec ses mains.

Ce n’est pas la première fois que la belle artiste surprend avec ses images, par exemple, dans cette autre photo, Jlo Il apparaît vêtu d’un body frappant avec des taches de tigre et de longues bottes. Où toute sa silhouette élancée était parfaitement détaillée.

.