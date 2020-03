“Il n’est pas nécessaire de recourir aux contentieux du travail”, demande AMLO aux employeurs

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé dimanche prochain qu’il présenterait un “Plan de promotion de l’économie” qui, parmi ses priorités, a pour objectif de sauver les classes non protégées, en particulier celles de l’économie informelle qui cherchent la vie dans la rue.

Au sein du gouvernement, il a annoncé une réduction et un gel des salaires des hauts fonctionnaires.

Le premier président s’est adressé à tous les secteurs afin qu’il y ait une conjonction d’efforts afin que ceux qui en ont le plus, soutiennent les non protégés dans l’urgence sanitaire par Covid-19 qui sera le plus touché par les quatre semaines suivantes, à partir du 30 mars jusqu’au 30 avril, l’appel était donc à la solidarité de tous envers les plus pauvres.

Lors d’une conférence de presse au Palais national, López Obrador a déclaré que maintenant les gens seront sauvés et non ceux d’en haut, comme cela s’est produit par le passé. Il a rappelé que dans le passé du PRI, lorsqu’il y avait des urgences et des problèmes économiques, les grands hommes d’affaires et les banquiers étaient sauvés.

Il s’agit maintenant de sauver les plus pauvres, a expliqué le Tabasco, qui a annoncé dimanche prochain qu’il enverrait un message à la nation à 15h00 du Palais national pour décrire quelles seront les actions pour faire face à la crise sanitaire au cours des quatre prochaines semaines.

Il a réitéré que les premières actions ont déjà été prises à temps et a déclaré qu’en plus de faire avancer deux bimesters de soutien économique aux personnes âgées, la dispersion a également été faite pour le soutien aux enfants handicapés et les bourses aux étudiants pauvres.

Il a avancé que ceux qui en avaient le moins étaient déjà protégés. En une semaine, 42 milliards de pesos ont été distribués à huit millions de personnes âgées, a-t-il dit, tout en soutenant un milliard de personnes avec 25 milliards de pesos grâce à des prêts à faible intérêt.

Un autre soutien à l’économie nationale est que, dans le même temps, il a été décidé de ne pas augmenter le prix de l’essence et de ne pas augmenter les salaires des fonctionnaires comme prévu précédemment. En d’autres termes, votre revenu sera gelé.

Le président, avant «l’urgence sanitaire», a fait appel à la volonté des partis politiques, de sorte qu’ils retournent maintenant 50% de leur budget. “Espérons qu’ils décident de remettre la moitié de leur budget”, ou quoi qu’ils considèrent, quelle que soit la volonté de chaque organisation. “

López Obrador a déclaré que son plan de relance économique sera donné avec la relance intensive de la main-d’œuvre, la construction de logements, de routes, de ponts, de travaux massifs. Il a ajouté que le Mexique renaîtra et que la quatrième transformation sera appliquée, car ce n’est pas seulement pour sortir du Coronavirus 19, mais pour parvenir à une nouvelle patrie.

“Ce n’est pas seulement le Covid-19, la crise, les prix du pétrole, c’est tout”, si nous sortons de cette situation le projet 4T triomphera et c’est ce que redoutent les opposants. Mais je veux vous dire: «nous allons gagner.» »

