Il n’y a eu aucun nouveau cas de coronavirus en Chine hier

Au milieu de toutes les mauvaises nouvelles concernant le coronavirus et sa propagation dans le monde, au milieu des nouvelles du premier décédé du Mexique du virus et que les enfants pourraient également devenir gravement malades, La Chine a indiqué qu’hier aucun nouveau cas de covid-19 n’a été enregistré sur son territoire. C’est le premier jour depuis le début de l’épidémie avec zéro cas positif, ce qui est certainement une nouvelle encourageante pour la Chine et le monde.

Nous recommandons également: Scribd ouvre l’accès à sa bibliothèque numérique pendant 30 jours sans coronavirus

Selon un rapport du New York Times, hier 17 mars, aucun nouveau cas de coronavirus (covid-19) n’a été enregistré dans toute la Chine. Si c’est plus qu’une variation statistique, serait le premier grand pas vers l’éradication du virus qui a frappé la Chine et le monde, ayant causé jusqu’à présent plus de 200 000 personnes infectées et plus de 3 000 morts.

“C’est comme si la guerre était finie”, a déclaré un citoyen américain. USA qu’elle avait été piégée en Chine par le coronavirus. “Nous ne pouvons toujours pas quitter le Hubei, mais la liberté du peuple a été restaurée”.

Cependant, tout n’est pas rose, note le rapport. En fait Mardi 16 mars, 34 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Chine, bien qu’il semble que tous provenaient d’étrangers qui étaient entrés sur leur territoire après avoir été infectés. En outre, huit personnes sont décédées mercredi au Hubei.

Si les données ne mentent pas, ce serait le premier jour depuis le début de l’épidémie dans lequel il n’y a pas de nouvelles infections. Pourtant, il est possible que l’un ou l’autre cas ait échappé au dossier du gouvernement chinois, ou que le gouvernement chinois tente de manipuler les informations.

D’un autre côté, il ne serait pas surprenant que la Chine ait réussi à contrôler la pandémie avec des mesures si strictes qu’elle a pris avec la population, y compris la mise en quarantaine de millions d’habitants qui ont atteint des mesures historiques.

“Il est très clair que les mesures prises par la Chine ont presque mis fin à la première vague d’infections”, a déclaré Ben Cowling, chef de la division d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de santé publique de Hong Kong. “La question est de savoir ce qui se passera s’il y a une deuxième vague, car le type de mesures que la Chine a mises en œuvre ne sont pas nécessairement durables à long terme.”

Il est difficile de reproduire les mesures strictes prises par le gouvernement chinois dans d’autres parties du monde, de sorte que les gouvernements devront réagir rapidement depuis la première vague de la pandémie.

.