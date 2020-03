“Il n’y a jamais eu de mauvais mots à propos de ma mère, pas même lorsqu’elle est dans le pire”

Dans la nuit du jeudi 12 mars, ‘Survivors’ a atteint son quatrième gala, au cours duquel Alejandro Reyes a dû dire au revoir à l’aventure. En outre, de nouvelles images de la coexistence entre les candidats ont été publiées, dans lesquelles Rocío Flores a choisi de parler de sa famille et de sa mère, Rocío Carrasco, face aux critiques lancées par Elena Rodríguez contre son père, Antonio David Flores.

Rocío Flores parle de sa famille avec ses collègues de «Survivientes 2020»

“J’aime bien ta mère. Il y a des choses que ton père m’a dit que je n’aimais pas du tout. Je te faisais du tort à toi et à ton frère, en disant que ton frère était malade”, a déclaré Elena, déchaînant le langage de Flores. . “Si tous ceux qui pensent comme ça avaient vécu l’épreuve que nous avons vécue, je vous garantis que vous n’auriez pas cette opinion”Rocío a répondu, après quoi elle a assuré que son père “est une personne qui, avant de venir parler de ce dont il a parlé à la télévision, a utilisé d’autres moyens pour résoudre bien d’autres choses liées à ses enfants”.

“Ne me faites pas répondre de la part de qui j’ai été impliqué dans la guerre”a ajouté la candidate, à peine capable de retenir ses larmes, avant de parler de ce qu’elles avaient signifié pour elle et son frère ces dernières années. “Plus que nous deux, personne n’a souffert. Et nous avons perdu lui et moi, dans une guerre qui ne nous appartient pas”, a déclaré Flores, tandis que son père, sur le plateau, écoutait ses paroles. “Quand j’avais huit ou neuf ans, je devais prendre la responsabilité de choses qui ne me correspondaient pas, et ce n’était pas de mon père”, a expliqué la survivante, en faisant clairement référence à sa mère, Rocío Carrasco.

“Je suis très fier du père que j’ai”

“Ma mère n’a jamais dit du mal de ma mère, jamais”, a déclaré Rocío, avant d’ajouter que “jamais, même pas faire ce qu’il a fait et nous mettre dans la pire situation que nous puissions vivre depuis trois ans et demi”. “Savez-vous les années que nous avons passées chez moi à cause d’un procès qui ne correspondait pas?”, A demandé le candidat, dans une nouvelle référence aux problèmes juridiques avec Carrasco. “Qu’ils ne viennent pas parler de respect des enfants car ici ils n’ont pas eu de respect, et pas précisément de mon père”, Flores a condamné, avant d’affirmer que “je donne ma vie pour mon père, parce qu’il l’a donnée pour moi”. “Si ce n’était pas pour lui, je ne serais pas la personne que je suis et je ne valoriserais pas les choses comme je les apprécie, ni les valeurs que j’ai”, a défendu Rocío, passionnant Antonio David sur le plateau. “Je suis parti avec le moins d’argent et le plus strict. Je suis très fier du père que j’ai “, a conclu la candidate, après avoir rappelé à quel point ils lui avaient reproché de partir avec son père car il était” moins strict “que sa mère.

