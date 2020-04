“Il n’y a pas de vacances”, insiste le gouvernement fédéral

Mexico.- “Nous souhaitons que nous restions immobiles, si nous ne bougeons pas, le virus ne bouge pas”, a averti le sous-secrétaire à la Promotion et à la prévention de la santé, Hugo López Gatell, qui a réitéré que bien que ce vendredi, ils commenceraient les vacances de Pâques, face à l’urgence sanitaire causée par COVID-19, il n’y a pas de vacances.

“Ne pensez pas que ce sont des vacances, ne pensez pas à aller à la plage, car vous ne pourrez pas être hébergés”, a expliqué López Gatell.

Lors de la conférence de presse, il a remercié le secrétaire au Tourisme, Miguel Torruco pour sa collaboration avec le secteur du tourisme pour aider à des mesures sanitaires face à l’urgence nationale due au Coronavirus.

“Le but n’est pass que l’épidémie est bientôt terminée, ne la perdons pas de vue “, c’est-à-dire que l’objectif ne sera pas d’annuler brusquement l’épidémie, c’est pourquoi avec les mesures que nous prenons, c’est pour aplatir la courbe et éviter le plus grand nombre d’infections.

En outre, le ministère de la Santé (Ssa) a confirmé 10 nouveaux décès dus à Covid-19, portant le total à 60, et a signalé 1 688 cas positifs au Mexique, 178 de plus qu’hier.

Lors d’une conférence de presse, José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie, a rapporté que jusqu’à présent 15 000 688 personnes ont été étudiées.

ARH

