«Il n’y a personne ici pour vivre» et «Le pensionnat»

Le printemps arrivera le 20 mars et avec lui les changements habituels dans le placard ou les coutumes, comme se promener au soleil. Mais il y a des choses qui restent en toutes saisons et c’est la sélection des meilleures affaires dans le merchandising, le DVD et la technologie que Captain Offers vous apporte. Cette semaine, vous pouvez trouver des choses comme une chemise qui combine une revendication importante avec votre série préférée dans la boutique FormulaTV.

– T-shirt avec message revendiquant: Nous nous souvenons tous d’une des phrases mythiques de Concha (Emma Penella) dans ‘Il n’y a personne ici vivant’ quand j’allais rendre visite à ses locataires en 3e B: “Je suis Concha, j’entre!”. Imaginez pouvoir fusionner cette affirmation qui est déjà devenue un mème avec un message vindicatif aussi important que l’émergence du féminisme dans notre société: c’est désormais possible grâce à la boutique FormulaTV.

Acheter: 15,98 euros

«Il n’y a personne ici vivant» et des écouteurs

– Casque noir de Logitech: Il est essentiel d’avoir de bons écouteurs si vous passez des heures assis devant l’écran de l’ordinateur ou si vous le faites pour passer vos loisirs à jouer à des jeux en ligne. Ces écouteurs noirs sont de Logitech et vous garantissent une expérience de jeu immersive avec des transducteurs de 50 mm.

Acheter: 34,99 €

– Funko White Walker avec son cheval («Game of Thrones»): Bientôt un an du dernier épisode de ‘Game of Thrones’ sera achevé, dans lequel on a enfin découvert qui avait été choisi pour régner sur les Sept Royaumes. Si vous vous souvenez encore de la bataille de Winterfell contre les marcheurs blancs, vous devez obtenir ce funko de l’un d’eux à cheval.

Acheter: 22 euros

«Game of Thrones» et télévision

– Téléviseur Samsung 50 pouces: N’hésitez pas et prenez la décision une fois pour toutes: vous devez changer le téléviseur de votre salon pour profiter de vos séries, programmes et films préférés avec la meilleure qualité d’image. Ce téléviseur intelligent Samsung de 50 pouces est le choix parfait et est compatible avec AppleTV et Alexa.

Acheter: 469,99 euros

– «L’internat» (série complète): Si vous êtes tombé amoureux du couple que Marcos (Martiño Rivas) et Carol (Ana de Armas) ou celui formé par Iván (Yon González) et Julia (Blanca Suárez) a fait pour vous féliciter, vous avez de la chance car maintenant vous pouvez faire avec la collection complète de la série diffusée sur Antena 3 et revivez les histoires qui se passaient dans la Laguna Negra.

Acheter: DVD: 58,79 euros

«L’internat» et la caméra

– Appareil photo instantané Fujifilm: La tendance actuelle est de photographier tous les moments importants de votre vie (ou de votre journée!). Le problème est que de nombreuses fois nous les laissons pour toujours oubliés dans nos appareils électroniques. Si vous voulez mettre fin à cette dynamique et avoir vos moments préférés sur papier, procurez-vous cet appareil photo instantané Fujifilm.

Acheter: 56,99 euros

– «Red Eagle» (série complète): Sans aucun doute, “Red Eagle” a été l’une des séries les plus réussies qui ont été diffusées dans La 1. Les aventures du professeur et héros Gonzalo de Montalvo (David Janer) ont conquis des milliers de spectateurs semaine après semaine pendant les neuf saisons dans lequel la fiction a été prolongée, qui a reçu en 2010 le prix Ondas de la meilleure série nationale.

Acheter: DVD: 90,52 euros

«Red Eagle» et caméra vidéo

– Caméra vidéo Sony: Si vous avez toujours voulu essayer d’enregistrer un court métrage mais que vous n’avez jamais été encouragé par le manque d’équipement, vous pouvez commencer par vous faire avec cette caméra vidéo Sony noire. Avec un écran de 2,7 pouces, un zoom optique 30x et un stabilisateur optique, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre carrière de réalisateur.

Acheter: 149,99 euros

– «Desperate Women» (Série complète): Au cours de leurs huit saisons de ‘Desperate Women’, le groupe formé par Susan (Teri Hatcher), Lynette (Felicity Huffman), Bree (Marcia Cross), Gabrielle (Eva Longoria), Edie (Nicollette Sheridan) et Katherine (Dana Delany) Ils ont attrapé des millions de téléspectateurs à travers le monde devant le petit écran avec les mystères d’un quartier qui semblait idyllique.

Acheter: DVD: 62,41 euros

«Femmes désespérées» et ordinateur portable

– Ordinateur portable HP: Si vous envisagiez de renouveler votre ordinateur portable, c’est l’occasion idéale. Obtenez ceci en noir avec un écran HP de 14 pouces. Avec lui, vous pouvez travailler, étudier ou regarder vos séries et films préférés sur des plateformes de streaming avec la meilleure qualité d’image où vous le souhaitez.

Achat: 279 euros

