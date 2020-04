Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt, garantit le gouvernement fédéral

Mexico.- Dimanche prochain, le président Andrés Manuel López Obrador présentera un rapport dans lequel il rendra compte des actions du gouvernement en matière de santé, de bien-être et d’emploi pendant la période d’isolement volontaire qui impose la crise sanitaire aux Mexicains.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré ce qui précède lors de sa conférence de presse du matin au cours de laquelle il a souligné qu’il n’y aurait pas d’augmentation fiscale ni de création de nouvelles contributions.

Il a réitéré les mêmes concepts qu’il a mentionnés au cours des trois derniers jours: le prix de l’essence, du diesel, du gaz et de l’énergie électrique sera maintenu même s’il pourrait être vendu à un prix élevé, en même temps que le secteur du tourisme sera stimulé et l’économie sera dynamisée aux points de loisirs pour capturer la monnaie.

Un autre point important de son prochain rapport à la nation est que la microéconomie sera stimulée par plus d’un million de prêts aux travailleurs et aux prestataires de services, informations qu’il avait également publiées précédemment.

Comme l’a signalé l’homme de Tabasco depuis le début, les pensions pour les personnes âgées, les handicapés et les mères célibataires seront maintenues, ainsi que des bourses pour les étudiants à faible revenu de tous niveaux.

De la même manière, l’emploi initial pour les jeunes sera subventionné, pour les hommes ruraux le programme Sembrando vida sera maintenu dans différentes parties du pays, ainsi que le programme Youth building the future.

Sans donner plus de détails, avec la promesse qu’il le fera lors de son rapport à la Nation, il a déclaré que des avantages seront également accordés aux investisseurs nationaux et étrangers, mais la manière dont les entrepreneurs seront soutenus ne sera pas précisée.

Un autre aspect qui sera mis en évidence dans les informations, a déclaré López Obrador, est qu’il n’y aura pas de gaspillage au sein du gouvernement; Dans le même temps, la lutte contre la corruption se poursuivra et l’État de droit sera maintenu.

Concernant l’aspect politique, il a déclaré que les relations avec les États-Unis d’Amérique seront renforcées pour accroître les exportations et le flux des envois de fonds qui devraient dépasser 35 milliards de pesos pour la période de cette année.

Il a ajouté qu’il n’était pas préoccupé par un éventuel scénario de chômage, car il y aurait des plans spécifiques pour la construction de logements, de routes, de ponts et de mobilier urbain dans tout le pays. Il n’y aura pas non plus de licenciements dans l’ensemble du gouvernement fédéral, mais aussi des programmes de développement et des subventions pour les producteurs de maïs, haricots, riz, blé et autres semences seront promus.

Après le passage de l’urgence nationale, il a promis que l’offre d’emploi serait élargie pour les professionnels de la santé et les professionnels, les ingénieurs et dans tous les domaines connexes.

Le président a indiqué que l’urgence sanitaire présente également des avantages, “nous sommes tombés comme une bague aux doigts”, car lorsque nous en sortirons, la transformation du pays s’installera.

Enfin, le président López Obrador a déclaré qu’avec l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange, l’économie serait encore plus réactivée. Un autre ordre économique hémisphérique et mondial attend dont le Mexique doit tirer parti.

