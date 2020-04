Il n’y aura pas de nouveaux emojis dans longtemps … à cause du coronavirus

Les groupes Internet et WhatsApp sont tristes, car le coronavirus n’a pas seulement causé le retard d’innombrables films et nous a confinés dans nos maisons. De plus, la pandémie de COVID-19 (ou COVID-19 selon le degré d’attention que nous accordons au SAR) vient de retarder un nouveau lot d’émojis depuis longtemps. La prochaine collection d’émoticônes devait être publiée au début de 2021, mais avec le virus infestant le monde et empêchant des millions de personnes de travailler, pourrait être retardé jusqu’en 2022.

Unicode Consortium, l’organisation responsable de la programmation des nouveaux emojis sur tous nos appareils et plateformes, a signalé que la nouvelle version des emojis prévue pour 2021 sera retardée en raison du coronavirus:

“Nous avons décidé de reporter la sortie de la version 14.0 de la norme Unicode de six mois, de mars à septembre 2021.”

La version 14.0 inclut non seulement des mises à jour des emojis existants, mais également des nouveaux membres de la collection. Cela signifie que de nouveaux emojis seront annoncés jusqu’en septembre 2021. Mais quand ils seront disponibles pour une autre utilisation. Ils sont généralement annoncés quelques mois avant qu’ils ne soient déjà sur nos téléphones portables, ce qui signifie que nous pourrions commencer à les utiliser jusqu’en 2022.

Le consortium Unicode est principalement composé de bénévoles, de sorte que leur travail a été sérieusement affecté par la pandémie de coronavirus.

«Dans les circonstances actuelles, nous apprenons que nos contributeurs ont de nombreux problèmes à résoudre, et nous décidons dans le meilleur intérêt de nos bénévoles et de l’organisation dont dépend la norme de reporter la date de lancement. Cette année, nous ne pouvons tout simplement pas respecter la même date que par le passé », a déclaré Mark Davis, président de l’UC.

Même avec ça la version 13.0 des emojis arrivera dans les prochains mois, puisqu’il a été annoncé en mars de cette année. Et maintenant, vous pouvez utiliser cet emoji tamale que vous avez tant demandé, ainsi qu’un ours polaire, un castor et même plusieurs ninja. Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles après tout.

