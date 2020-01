Il portait un petit fil! Le pantalon de Karol G s’est cassé en plein concert et ils l’ont enregistré

Nous ne pouvons pas le croire! Karol G Il négligeait et cassait le tissu qui recouvrait son gigantesque dos, tout était vu en plein concert. OMG!

15 janvier 2020

La belle colombienne Karol G, il ne cesse de nous surprendre à chaque concert qu’il propose, cette fois il nous laisse voir ses deux immenses montagnes arrières, il avait l’air très audacieux et minuscule!

Ci-dessous, vous verrez la vidéo la plus scandaleuse de Karol G Seul un minuscule fil noir la recouvrait et rien d’autre! Anuel sera-t-il d’accord avec cette robe?

Rappelons que cette colombienne audacieuse va bientôt épouser le célèbre chanteur de reggaeton Anuel AA, et pourtant, elle n’arrête pas de s’habiller comme elle veut, quelle femme il est!

L’interprète de “My bed” devient chaque jour de plus en plus célèbre, dans son dernier clip, elle a reçu de nombreuses visites et, par conséquent, de nouveaux millions de followers! Tusa C’est un succès mondial!

Certainement, avec cette vidéo explosive Karol Cela nous montre très clairement qu’elle est la patronne, cela ne fait aucun doute!

Et vous, que pensez-vous d’elle?

