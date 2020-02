Il regarde et ne croit pas! Anuel a enlevé des dents en or pour mettre des implants de vampire

Le «roi du piège» a placé des implants pour devenir Dracula Pourquoi l’a-t-il fait?

L’une des choses qui attire l’attention du chanteur Anuel AA C’est sans aucun doute son excentricisme, qui se manifeste non seulement dans les bijoux précieux qu’il porte toujours mais aussi dans ses voitures et dans sa bouche!

L’année dernière, le petit ami de Karol G Il a beaucoup parlé quand il a intégré des pierres précieuses dans ses dents, ce qui semble être une tendance chez les artistes.

Cependant, dans son dernier clip vidéo “Keii”, le Portoricain voulait essayer autre chose et mettre des implants de vampire.

Anuel et ses dents de Dracula

Le look, comme prévu, était l’une des choses qui a le plus attiré l’attention du clip vidéo et a reçu de nombreux commentaires tels que “Draculanuel”, “est devenu un vampire” et “essayant de découvrir ce qu’il a dans la bouche tout au long de la vidéo “.

La vidéo de “Keii” a été un phénomène ce vendredi, quelques heures seulement après sa sortie a dépassé les 4 millions de vues et 14 mille commentaires. Bon pour Draculanuel!

