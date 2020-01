Il regarde et ne croit pas! La ressemblance barbare entre la petite amie de Luis Miguel et son ex-femme

Mollie Gould, vingt ans, a frappé tout le monde par sa beauté mais aussi par sa grande ressemblance avec Aracely Arambula.

Après le divorce final entre Luis Miguel et l’actrice a été annoncé Aracely Arambula, le “Soleil du Mexique” était entouré de rumeurs selon lesquelles il sortirait avec l’un de ses choristes: Mollie Gould.

Bien qu’ils n’aient pas confirmé la relation, la vérité est qu’ils ne la nient pas … La chose la plus incroyable pour les médias est qu’ils sont séparés de près de 30 ans.

Mais en plus de cela, maintenant quelque chose de plus grand est ajouté, et c’est Mollie Gould Cela ressemble beaucoup à ce que l’ex-femme de Luis Miguel dans sa jeunesse Est-ce que cet homme les cherche également?

Si on se voit, ils sont tous les deux blonds, les deux aux yeux clairs, les deux avec des corps spectaculaires et les deux avec beaucoup de talent.

Tu as vraiment de la chance Luis Miguel! Au-delà de cela, vos relations se terminent mal, vous ne pouvez pas nier que Mollie Gould C’est une belle femme.

