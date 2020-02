“Il réitère qu’il n’a rien fait de mal”

Quelques instants après que la condamnation de Harvey Weinstein a été rendue publique, le producteur a été admis à l’hôpital de Bellevue pour de graves douleurs thoraciques, au lieu d’être transporté directement à la prison de Rikers Island. La raison en était l’hypertension artérielle et les palpitations cardiaques qui ont augmenté au point de nécessiter des soins hospitaliers. Arthur Aidala, l’un des avocats de Weinstein, lui a rendu visite à l’hôpital et a fait des déclarations à Variety dans lesquelles il a fourni des données sur son état de santé. Apparemment, il est stable et encore meilleur que ce que son avocat attendait..

Harvey weistein

En outre, il semble que le producteur “ne crois toujours pas les accusations pour lesquelles il a été condamné, il est très ferme avec son innocence “, comme l’a déclaré son avocat”. Il est réaliste et sait qu’il est en grande difficulté “, a poursuivi l’avocat”, mais il ne se présente pas s’est excusé. Il insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal et qu’il n’a rien fait contre la volonté de quiconque “, dit-il.

Aidala a également souhaité donner son avis sur les deux phrases: “La position de Jessica Mann est ridicule. C’étaient des copains, ce n’était pas un viol forcé“il a commenté l’accusation de troisième année pour avoir violé Jessica Mann dans un hôtel en 2013. Sur le cas de Miriam Haley, il a déclaré:” M. Weinstein m’a dit; “Si je la violais vraiment, pourquoi aurais-je des relations sexuelles en étant d’accord avec moi quelques jours plus tard?” Cela ne s’est même pas produit. “

Vos projets jusqu’à la condamnation

Arthur Aidala on ne sait pas quand Weinstein sera transféré en prison, car cela dépend de la décision d’un médecin, mais cela se fera directement de l’hôpital à Rikers Island. La peine est prévue pour le 11 mars, où la peine encourue sera décidée, un maximum de 29 ans. Malgré tout, toute son équipe garde espoir que le nombre est le minimum possible.

