Il reste encore 2 dates de sortie possibles ce mois-ci

La musicienne Taylor Swift est connue pour avoir fait tomber des œufs de Pâques en ce qui concerne ses chansons, ses albums, ses clips musicaux et plus encore. Dernièrement, les fans sont enthousiasmés par une chose par-dessus tout: un clip pour son dernier single, “The Man”. Et même si les Swifties ont déjà beaucoup reçu, il y a toujours une chance qu’un clip vidéo arrive. Voici quand (et pourquoi) nous pensons qu’ils ont raison.

Le dernier single de Taylor Swift est “The Man”

“The Man”, qui est le cinquième morceau du septième album de Swift, Lover, est l’une de ses chansons les plus parlées depuis même avant sa sortie. Elle a d’abord publié certaines de ses paroles «Je serais un leader intrépide. Je serais de type alpha », sur une photo en noir et blanc de sa couverture de septembre Vogue.

Le titre, avec le reste de la tracklist, est venu une semaine avant la sortie de l’album. Swift a continué à interpréter la chanson plusieurs fois: lors de son concert NPR Tiny Desk, lors d’un spectacle en direct à Paris et comme début du mélange pendant sa performance aux American Music Awards, pour n’en nommer que quelques-uns.

Elle a sorti une vidéo lyrique pour la chanson

Avant la sortie de Lover, Swift a sorti trois singles officiels: «Moi !,» «Vous devez vous calmer» et «Amant». (“The Archer” a été présenté comme un single promotionnel.) Et pendant des mois après, Swifties a attendu avec impatience un single post-album, mais a obtenu à la place quelques autres friandises (comme “Christmas Tree Farm”).

Cependant, des nouvelles ont commencé à circuler au début de 2020 qu’un quatrième single officiel était en route. “The Man” est entré dans les charts le 27 janvier 2020, juste un jour après que Swift ait choisi de ne pas assister aux Grammy Awards, où il avait été dit qu’elle interpréterait la chanson. Puis, le 7 février, une vidéo lyrique est tombée.

Swift a également déposé une vidéo en direct

Une vidéo lyrique, dans le cas de la plupart des singles de Swift, est généralement suivie d’une vidéo musicale. Beaucoup ont été surpris lorsque, le 18 février 2020, Swift a publié non pas un clip musical chorégraphié, mais un enregistrement de sa performance acoustique de la chanson à Paris en septembre 2019.

“The Man” est une chanson très importante pour Swifties. Dans un article Tumblr que Swift aimait, un fan a expliqué comment cela pouvait «devenir une source de force et d’autonomisation pour beaucoup de femmes dans leur vie quotidienne». Beaucoup d’autres sont d’accord et aimeraient voir un clip vidéo.

Voici quand nous pensons que le clip de “The Man” pourrait arriver

Taylor Swift assiste aux NME Awards 2020 le 12 février 2020 à Londres, en Angleterre. | Dave J Hogan / .

En ce qui concerne les œufs de Pâques, Swift utilise l’esthétique, ainsi que des chiffres et des mots. Comme vous pouvez le voir sur toutes les photos et vidéos ci-dessus, “The Man” s’est prêté à une palette de couleurs en noir et blanc, qu’elle a utilisée au cours de ces deux premiers mois de 2020 (y compris à Sundance). Si cela signifie quelque chose, c’est peut-être que Swift dit qu’il y a plus à venir.

Et si c’est le cas, et que nous obtenons vraiment un clip “The Man”, nous avons une idée quand il le sera. Swift est obsédé par le nombre 13 et l’utilise chaque fois que possible. 25 février 2020 = 2 + 2 + 5 + 2 + 2 = 13, c’est donc une date probable. L’autre option serait le samedi 29 février (2 + 2 + 9 = 13, en laissant l’année), mais la première semble plus conforme aux décisions passées de Swift. Voici à espérer!