Il s’agit de la campagne qui dénonce les inégalités entre les sexes dans l’industrie du film et de la télévision

Si c’est la première fois que vous entendez parler de LIFETIME, TV nous vous le présentons: LIFETIME TV est une chaîne de divertissement féminine, c’est-à-dire faite principalement par des femmes et pour des femmes. Son objectif est d’impliquer les femmes et de les impliquer de plus en plus dans la conversation et la production de produits de divertissement audiovisuel en Amérique latine.

# Jouons à l’écran

Let’s Play Equal on the Screen est une multiplateforme de communication qui cherche à montrer les chiffres de l’inégalité qui existent entre les hommes et les femmes dans le cinéma, la télévision, la publicité et d’autres domaines de ce tour.

Exemples, il y en a beaucoup: cette année, aucune réalisatrice n’a été nominée pour un Oscar, Et si l’on tient compte du fait que la majorité des nominés des autres catégories (en laissant de côté ceux de genre, tels que meilleur acteur et actrice) sont, de loin, des hommes. Sur les 100 films les plus rentables de 2019, seulement 12 ont été réalisés ou même co-réalisés par des femmes, un nombre qui ne représente que 10,6% de la participation féminine.

10,6%

Sur les écrans de cinéma de toute la République, LIFETIME TV a montré pendant quelques brèves minutes, seulement 10,6% de l’écran, représentant ainsi pour les participants le nombre d’inclusion et d’inégalité que vivent les femmes dans le monde du cinéma. Il vaut la peine de voir la réaction des gens à cette action, alors nous laissons la vidéo ici; action qui tente de rendre visible un problème complexe à voir et à comprendre par la majorité de la société:

Si vous souhaitez faire partie de LIFETIME TV et soutenir le cinéma et la télévision réalisés par et pour les femmes, ici nous vous laissons la page où vous pouvez trouver plus d’informations et aussi, Vous pouvez écouter leurs films à vie tous les jours sur la chaîne LIFETIME à 22h00.