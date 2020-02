Il s’agit de «Traders», l ‘«OT» des investisseurs boursiers créé par Pol et Josep María Mainat

Josep María Mainat C’est l’histoire vivante du petit écran espagnol: «Ne riez pas qui est pire», «La parodie nationale», «Regardez qui danse!», «Chroniques martiennes» ou «Opération Triomphe» ne sont que quelques-unes des productions les plus remarquables de Son programme complet. Maintenant, avec son fils Pol Mainat, ouvre un format innovant exclusivement pour Internet qui tentera de se démarquer sur le marché concurrentiel de YouTube.

Ismael Beiro dans ‘Traders’

Grâce à Canal Trader, la première chaîne YouTube à enseigner tout ce dont vous avez besoin pour devenir un professionnel du trading, vient cette émission de réalité-réalité d’investisseurs en bourse. «Traders» est un format curieux, réalisé par Ainhoa ​​Casado (‘OT 2011’, ‘Vous en valez la peine’)où 16 candidats apprendront à investir et à connaître les tenants et aboutissants du secteur financier. Un salon où les participants devront étudier et travailler dur pour devenir le meilleur trader, qui gagnera 100 000 € à investir.

“‘Les traders’ sont un réel-talent où ils rivalisent en investissant dans le marché boursier. Nous avons créé une académie, La Factoría, afin qu’ils apprennent et trouvent le meilleur trader”, a expliqué Josep María Mainat lors de la conférence de presse à laquelle FormulaTV a participé. “Il ne peut être vu que sur Internet, mais il a un niveau de production très similaire aux programmes réalisés dans les chaînes ouvertes. Netflix propose déjà des programmes de divertissement qui ne sont pas diffusés en linéaire, et cela va de la même manière “, a-t-il ajouté.

Présentation en conférence de presse de «Traders»

Suivant le style de ‘OT’, le format a une académie dirigée par Francisca Serrano, la Noemí Galera de ‘Traders’. “Le commerce c’est la vie et la vie c’est le commerce. Ils vont voir un programme qui change des vies”, a déclaré Serrano. “Il y a des candidats aux personnalités très diverses: un maçon, un pâtissier, un chaman …“, a-t-il ajouté.

La mécanique

Pendant leur séjour à La Factoría, les commerçants se battront pour apprendre un nouveau métier qui pourrait complètement changer leur vie et leur statut social. Chaque semaine, ils devront faire face à différents défis d’élimination où ils devront appliquer les connaissances acquises. Un jury professionnel évaluera chaque événement, comme s’il s’agissait de «MasterChef» ou de «Sewing Masters», pour décider quel participant sera expulsé du concours.

Avec Ismael Beiro et Daniela Blume

Mainat a voulu rendre hommage au 20e anniversaire de la première émission de téléréalité organisée en Espagne, «Big Brother», avec son lauréat, Ismael Beiro. Bien qu’il n’agisse pas en tant que présentateur du format, le gaditano accompagnera les candidats durant leurs premières semaines dans le talent. Mais ce ne sera pas le seul visage médiatique que nous verrons, Daniela Blume (‘GH VIP’) sera l’entraîneur émotionnel de La Factoría. ‘Traders’ est déjà complètement enregistré et premières le 9 février sur YouTube.

