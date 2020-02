Il s’agit du concours de Rodrigo Prieto pour la meilleure photographie aux Oscars 2020

Depuis 2013, Alfonso Cuarón a remporté le prix du meilleur réalisateur pour la gravité, heureusement, les Mexicains se sont habitués à voir les noms de pays nominés dans les meilleures catégories. À partir de cette date, Cuarón, avec Alejandro González Iñárritu, Emmanuel “El Chivo” Lubezki et Guillermo del Toro, ont presque monopolisé la catégorie. De la main de son génie, nous avons également vu des histoires magiques se dérouler comme celle de Yalitza Aparicio et ses partenaires de production à Rome: Marina de Tavira, Eugenio Caballero et Bárbara Enríquez.

Étrangement, 2019 a vu des Oscars sans un seul nom mexicain, mais cela ne durera pas longtemps. Le directeur de la photographie Rodrigo Prieto a levé la main pour devenir l’un des deux Mexicains nominés pour le prix 2020 de la meilleure photographie dans le film de Martin Scorsese The Irishman (Mayes C. Rubeo est l’autre candidate). Ce ne serait pas la première fois que la main de Scorsese, Rodrigo Prieto suspend une nomination. En 2016, il a été nominé pour sa photographie dans Silence.

La vérité est que nous, les Mexicains, sommes très différents, mais si quelque chose nous caractérise tous, c’est le plaisir de voir nos compatriotes réussir à l’étranger. Donc, avec toutes les bonnes vibrations pour Rodrigo, nous voulons revoir sa compétition dans ces prix car il n’a rien de facile.

Nominé pour la meilleure photographie aux Oscars 2020

L’Irlandais – Rodrigo Prieto

Plongeons-nous un peu dans le travail de Rodrigo Prieto. Pour amener l’Irlandais à l’écran avec Al Pacino, Joe Pesci et Robert De Niro interprétant des versions plus jeunes d’eux-mêmes, le tournage a dû utiliser une nouvelle technologie pour le vieillissement facial, des effets visuels innovants et des techniques photographiques. Pour y parvenir, Prieto a utilisé une approche d’image par tous les moyens nécessaires, inventant de nouveaux équipements et techniques de caméra pour enregistrer l’action sans affecter les performances des acteurs ou la vision de Scorsese. Prieto a expliqué ses efforts et le nouvel équipement photo qu’ils ont conçu juste pour ce film.

«La partie essentielle de tout cela était le look que nous recherchions. Nous voulions que le film ait ce sentiment de mémoire, et j’ai senti qu’il était important de le photographier avec une émulsion de film, avec un film négatif »a déclaré Prieto dans une interview. Son idée était de tout filmer comme à la vieille école. Mais la technologie impliquée pour les effets visuels et de vieillissement ne l’a pas quitté. «Ensuite, pour moi, c’est devenu le choix d’une caméra capable de cartographier les couleurs et les tableaux de recherche de Kodachrome et Ektachrome, etc., sur un appareil photo numérique qui correspond à l’appareil photo argentique, de la façon dont le négatif du film réagissait à ce regard“.

Le travail de Rodrigo Prieto dépasse de loin ce que nous voyons à l’écran. Son génie de créer une photographie qui racontait en même temps ce que Martin Scorsese voulait dire était essentiel pour la voir nominée pour le meilleur film.

Joker – Lawrence Sher

Lawrence Sher entretient une relation de travail de longue date avec Todd Phillips. Depuis la trilogie Hangover, ils ont été impliqués dans plusieurs projets ensemble, mais jamais de la taille de Joker. Pour ce film, le travail de Sher était fondamental. L’utilisation de l’appareil photo et la couleur de cette bande sont monumentales. Et cela n’est pas seulement apprécié dans l’esthétique visuelle du film qui est énorme, mais la façon de les utiliser pour rendre la courbe narrative d’Arthur Fleck beaucoup plus impressionnante.

Un exemple clair que Sher aborde dans plusieurs interviews est la scène dans laquelle Arthur Fleck danse et descend les escaliers géants. Sher explique la scène:

«Cette scène est une célébration de l’acceptation de son vrai moi, qui est son moi le plus vilain et la personne que nous connaissons tous. C’est différent du travail lent, délibéré et très méditatif qui existe au début du film. Dans les premières scènes de l’escalier, on se déplace très lentement. Pour la dernière scène de l’escalier, nous avons utilisé une grue techno, qui nous a donné de la fluidité pour nous déplacer avec elle et créer de l’énergie. Dansez à travers le cadre, illuminé d’une lumière chaude et pleine d’espoir. Lui, peut-être pour la première fois de sa vie, se sent puissant. »

Continuez à expliquer la gamme de couleurs: «La couleur dans le film représente deux côtés de lui: le bleu foncé son côté isolé et solitaire, et la lumière la plus chaude, le côté le plus optimiste. Même si cet avenir est avec sa mère. Lorsqu’il regarde la télévision avec elle ou la baigne dans la baignoire, il y a une chaleur plus réconfortante. Vers la fin du film, choisissez cette partie sombre de vous-même et nous vous rendrons la chaleur. Il est, une fois de plus, plein d’espoir, même s’il s’agit d’un futur nihiliste et chaotique. À son avis, c’est l’avenir qu’il veut embrasser. »

Le phare – Jarin Blaschke

Le langage visuel de The Lighthouse va bien au-delà d’un film en noir et blanc. La façon de capturer la lumière dans cette terreur psychologique est essentielle pour raconter les aspects par lesquels passent les esprits des deux personnages. Par exemple, l’aspect carré de la radio 1.2 pour raconter l’histoire est essentiel pour entrer dans tout ce qui se passe dans le film. Quant à ce dernier, Blaschake lui-même raconte ce qui se cache derrière cette décision: «Cela semblait être un excellent moyen de présenter l’histoire, puis cela a un autre avantage secondaire de vous transporter: c’est claustrophobeIl a un phallus géant et il n’y a que deux hommes. Et même si vous les mettez dans un double coup, vous les appuyez pour les mettre dans ce cadre; Ils peuvent à peine s’adapter. “

Quant au noir et blanc, il y a une astuce derrière ce que nous voyons comme ayant le maximum de texture possible, mais en même temps l’obscurité pénètre. «Comment pouvons-nous créer une apparence en noir et blanc qui est spéciale et donne la plus grande texture et est la plus intéressante pour cette histoire? Nous filmons donc en négatif en noir et blanc, car il y a un moyen pour les noirs de toucher le fond d’une manière impossible à obtenir en tirant en couleur. »dit Blaschake.

Ce ne sont que l’une des décisions qui ont conduit Blaschake à obtenir une nomination aux Oscars. Puisque dans ce film, nous pourrions continuer à parler des textures, des filtres qu’ils ont utilisés et du langage visuel qu’ils ont choisi et réalisé pour le film.

1917 – Roger Deakins

La cinématographie de 1917 est probablement la plus compliquée à réaliser de tous les nominés (pas nécessairement le meilleur). Pour ce film se déroulant pendant la Première Guerre mondiale, Roger Deakins a osé relever le défi que tout le film semblait avoir été enregistré en une seule fois. Quelque chose qu’Iñárritu a dominé dans Birdman et lui a valu l’Oscar.

Lorsque Deakins a reçu le script pour la première fois, la phrase suivante est apparue sur la couverture: “Ceci est visualisé comme une histoire en temps réel, filmée avec un seul plan.” Bien qu’au début, cela semblait quelque chose hors de l’ordinaire, En lisant le script, cette forme narrative avait beaucoup plus de sens. Lorsqu’on lui a demandé quel était le plus grand défi de tous, Deakins a répondu:

“Découvrez le bon équilibre de la prise de vue. Êtes-vous toujours derrière eux (les soldats)? À quelle fréquence devez-vous être sur leur visage? Est-ce trop claustrophobe de les faire glisser dans un fossé? Une fois que nous avons décidé de la sensation de la caméra, ce n’était qu’un défi technique pour découvrir comment diviser notre seul plan en sections afin qu’il soit gérable. »

Le film a été enregistré sur 65 jours et principalement dans une séquence. Sans avoir le nombre exact de clichés, il y en a vraiment très peu qui composent 1917. En fait, il y en a jusqu’à 7 minutes. Pour tous ceux qui ont déjà vu le film, ils savent que cette façon de présenter le film était parfaite et a beaucoup servi à nous faire entrer dans l’histoire. Voici un concurrent très fort pour l’Oscar.