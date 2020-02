“Il semble que l’alarmisme dépasse les données”

Personne ne parle d’autre chose. Le coronavirus couvre les conversations dans la rue et les débats télévisés. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) met en garde contre une “pandémie potentielle” à la suite d’épidémies en Italie, en Iran et en Corée du Sud. En Espagne, un touriste italien infecté a mis en quarantaine 1 000 personnes dans un hôtel de Ténérife. En outre, la Generalitat a confirmé dans le premier cas de la péninsule, une femme résidant à Barcelone J’avais récemment voyagé dans le nord de l’Italie. Bien sûr, la Chine a été le pays le plus puni, avec 77 660 cas et 2 663 décès dus à ce jour.

Au milieu de cette danse des figures et de l’hystérie collective, Lorenzo Milá a proposé de faire la lumière et de montrer la réalité de ce qui, selon les médecins, n’est rien de plus qu’un “nouveau type de grippe”“. Pour le moment nous n’avons pas de mémoire virale ni de vaccins, mais au final c’est un type de grippe qui affecte les personnes à faibles défenses ou en santé précaire, comme les personnes âgées”, a expliqué le journaliste milanais, principal centre d’intérêt en Italie, où les données parlent de 231 infectés et sept morts (tous des personnes âgées ayant des pathologies antérieures).

Le correspondant a précisé que la plupart de ces personnes infectées se remettaient chez elles “comme s’il s’agissait d’une grippe courante, moins de la moitié sont hospitalisées et seulement 25 personnes en USI”. En outre, il a expliqué que le coronavirus a un taux de mortalité “bien inférieur à la grippe commune, autour de 2%“Bref, un type de grippe” dont la grande majorité des gens sont guéris “.

Véritable photographie médicale

En quelques heures, la vidéo de Milá est devenue virale, plusieurs professionnels de santé soutenant son appel au calme. “Ceci est la vraie photographie médicale que les médecins ne se lassent jamais de répéter, mais, mon garçon, il semble que l’alarmisme s’étende plus que les données “, s’est installé le journaliste depuis la capitale de la Lombardie.

