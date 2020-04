Il sera obligatoire de porter un masque facial dans le métro CDMX en raison du coronavirus

À partir de vendredi prochain le port de masques faciaux lors de vos déplacements dans le métro CDMX sera obligatoire. Il s’agit d’une mesure qui vise à prévenir davantage d’infections à coronavirus (covid-19) chez les personnes qui ne peuvent pas être mises en quarantaine à domicile. Pour lui un million de protège-dents seront donnés aux utilisateurs, comme Ils seront livrés à partir de ce mercredi à la station de métro Pantitlán.

À partir de ce mercredi 15 avril, nous offrirons des couvre-bouches à tous les utilisateurs qui en ont besoin. à la station Pantitlán sur les lignes A et 9. C’est un point stratégique pour les livrer, Pantitlán étant la gare la plus fréquentée de tout le réseau de transport collectif du métro CDMX, avec un total de 3 à 4 millions d’utilisateurs par jour.

Vous pouvez recevoir un masque facial à partir de l’après-midi ce mercredi sur la ligne A de Pantitlán, et mardi matin sur la ligne 9. D’autre part, les membres de la surveillance du métro de la ville mèneront une campagne pour informer et sensibiliser les utilisateurs sur l’importance d’utiliser des protège-dents pendant la pandémie de coronavirus, en particulier lorsqu’ils quittent leur domicile.

N’oubliez pas que la bonne façon d’utiliser un masque facial est de couvrir complètement votre bouche et votre nez, et que de le mettre et de l’enlever vous devez le tenir par les ressorts, empêchant vos mains de toucher le chiffon de protection. De plus, les protège-dents sont à usage unique et doivent être jetés et remplacés de temps à autre par un nouveau.

