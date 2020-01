Il s’est trahi! Natti Natasha sort avec cet homme. Ce n’est pas papa Yankee!

Le petit ami de Natty Natasha était toujours aux yeux de tout le monde mais nous ne l’avions pas vu. Il a lui-même confirmé la relation.

Depuis le dominicain Natti Natasha Il a commencé à grimper incroyablement dans le monde du reggaeton et de la musique urbaine, il a été émotionnellement lié à plusieurs artistes, dont les plus célèbres ont été le roi de la bachata Romeo Santos et le “Big Boss” Papa Yankee

Natti Natasha Il a toujours répondu que ce qu’il avait avec ses collègues n’était qu’une belle amitié. Cependant, elle n’a jamais dit si elle était seule ou accompagnée.

Au-delà, les rumeurs les plus fortes l’unissent Papa Yankee, aujourd’hui nous avons une série de photos avec la théorie selon laquelle le petit ami de Natti est lié à son monde mais il n’est pas un artiste: il est son manager: Raphy Pina

Il y a quelques mois, nous avons publié une note à ce sujet, puis nous avons dit: Pensons mieux, peut-être allons-nous de l’avant. Mais maintenant, nous avons les preuves confirmant que Raphy Pina est sans aucun doute le compagnon sentimental de l’interprète de “Oh papa”

S’ils arrivent à voir, ce personnage a été dans presque toutes les dernières photos et vidéos de Natti Natashà il lui a donné une voiture incroyable pour noël et il était également avec elle lors de ses promenades sur la plage.

De plus, maintenant que nous y réfléchissons, nous pensons que Raphy Pina c’est lui qui a enregistré le fameux “What throw Pa ‘lante” de “the hard of the hard” … Sinon, pourquoi demanderait-il sur ce ton drôle?

Ce n’est pas la première fois que ce couple est émotionnellement lié, mais la vérité est que nous croyons qu’il se donne parce qu’il ne peut pas s’éloigner de l’artiste! De plus, qui donne des cadeaux comme il l’a fait pour Noël?

Ne le cache plus Natti Natasha et Raphy Pina, vous deux avez quelque chose! N’oublions pas non plus que le même Manager a répondu l’année dernière dans ses récits qu’il était en relation de 5 ans avec Natti Natasha.

