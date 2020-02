“Il tire ses cheveux compulsivement”

Quelque chose plus de deux mois après la conclusion de ‘GH VIP 7’, Noemí Salazar s’est lancé pour partager plus que des instantanés de sa vie avec ses followers sur Instagram. La quatrième finaliste de la réalité a décidé de publier plusieurs histoires dans son compte personnel sur le réseau social pour en parler un sujet aussi sérieux que délicat: la trichotillomanie subie par sa petite Naomi, cinq ans.

Noemí Salazar dans le débat final de «GH VIP 7»

Les personnes touchées par ce trouble ont tendance à maintenir un comportement compulsif et irrésistible par lequel elles se tirent les cheveux ou les cheveux jusqu’à ce qu’elles soient arrachées, quelque chose expliqué par Salazar elle-même. “Je viens commenter un sujet dont beaucoup de gens souffrent probablement et je veux aider”, a déclaré Naomi, avant de révéler que “ma fille a le problème de la trichotillomanie, c’est-à-dire qu’elle se tire les cheveux de façon compulsive et les arrache” . “Il le fait depuis qu’il est bébé mais, maintenant qu’il est plus âgé et que je lui ai expliqué les choses, il semble qu’il ait compris et arrêté de le faire”, a avoué l’ex-concurrent de «GH VIP 7».

“Elle le fait quand elle est détendue, inconsciemment quand elle dort. Bien qu’il en fasse moins maintenant, le problème est que, en tirant tellement sur ses cheveux, il est devenu très faible“a expliqué Naomi, qui a partagé le fait qu’ils allaient commencer un” traitement complètement naturel chez le coiffeur “, avant lequel elle était très optimiste.” Je l’ai déjà emmenée chez un pédopsychiatre, c’est pratique de le faire, mais pas moi Cela a beaucoup fonctionné pour moi “, a déclaré l’ancienne candidate au concours ‘GH VIP 7’, avant de préciser que” après tout, c’est une fille et qu’elle ne comprend pas ce que le psychologue lui a dit “.

“Je souffre plusieurs fois pour le sujet”

“La fille a du mal à l’école parce que les autres filles ont plus de cheveux”, a expliqué Salazar., après avoir souligné que même “elle souffre plusieurs fois pour le problème”. “Ma fille est très étrange car elle ne veut jamais aller chez le coiffeur et elle commence toujours à crier, à pleurer, mais je l’ai connue. Je suis très content car j’ai des attentes élevées avec le traitement“a déclaré Naomi, qui a montré sa fille dans une histoire ultérieure, dans laquelle la petite fille était aussi excitée qu’elle était détendue.” Ils laisseront mes cheveux longs “, a révélé la fille de Salazar, avant d’entrer dans le salon de coiffure.

.