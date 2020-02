Il vient demander de l’argent à la voiture et se met à pleurer

John Thuo est un enfant comme beaucoup d’autres qui vit dans les rues de Nairobi, au Kenya. Il n’a ni famille ni toit pour le protéger. Parfois, il passe des jours sans rien manger et beaucoup d’autres se nourrissent de l’aumône que les gens lui donnent aux feux de circulation. Lorsque la lumière devient rouge, lui et de nombreux autres enfants sans abri se tiennent dans les vitres des voitures en attendant qu’ils aient pitié de lui et lui donnent des pièces à nourrir.

C’est ainsi que John a rencontré Gladys Kamande, et depuis cette rencontre, leur vie a radicalement changé.

Gladys a baissé la fenêtre et a ensuite laissé John voir à quoi il ressemblait; Pour respirer, Gladys a dû porter plusieurs appareils avec elle en raison d’un collapsus pulmonaire qu’elle avait subi il y a quelques années. John n’a pas expliqué le réservoir d’oxygène et le générateur, mais a été surpris de voir la femme pleine de tuyaux connectés à ces appareils.

À 36 ans, Gladys avait déjà subi plus de 10 chirurgies et en avait encore besoin; les conséquences de ceux-ci lui avaient été fatales parce qu’on avait fini par lui briser le nerf optique et à cause de cela elle avait perdu la vue de son œil gauche. Gladys a garé sa voiture et John n’a pas pu s’empêcher de la suivre et de l’interroger sur le fonctionnement des appareils, elle était encore une enfant et tout cela a éveillé sa grande curiosité. Gladys a déménagé pour le voir si seul et dans ces conditions, a raconté son histoire, ce qui a fait pleurer John et lui a fait voir que bien que la vie soit très dure dans la rue, il y a des gens qui ont encore tout est pire conditions qu’il.

Avec toute son innocence, John a demandé à Gladys s’il pouvait faire quelque chose pour elle et elle lui a seulement demandé de faire une prière commune, ce que John a accepté avec plaisir. Après avoir prié, il a décidé de lui donner tout l’argent qu’il avait collecté pendant la matinée, car il pensait que quelque chose l’aiderait, au total, il y avait des jours où il ne mangeait rien mais il voulait mieux voir la femme qui l’avait tant ému avec son histoire.

La meilleure chose à propos de cette histoire est qu’un homme curieux qui les regardait depuis que Gladys a garé sa voiture, a pris une photo et a raconté l’histoire sur Internet afin de trouver un moyen de les aider tous les deux. Cela a touché des millions de personnes, puis grâce à la bonté et au grand cœur de John, une campagne a été créée qui a permis de recueillir plus de 80 000 $ pour payer le traitement de Gladys.

La vie de cette femme avait changé grâce à la bonté d’un grand garçon et elle en remerciement et pour cette connexion incroyable qu’elle ressentait avec lui, a décidé de l’adopter et de la retirer pour toujours de la rue.

Maintenant, John fréquente une école, a toute l’attention qu’une mère accorde à son fils, l’amour, la nourriture, les soins et tout cela a été obtenu en montrant l’or avec lequel il a été fait. Sa bonté à cette occasion l’a amené à obtenir tout ce dont il a toujours rêvé. Gladys, malgré son état, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le faire avancer et ensemble, ils ont formé une famille.

Malgré la vie si dure que mènent les enfants de la rue, beaucoup ne perdent ni leur bonté, ni leur innocence ni leur grand cœur et c’est définitivement à admirer, vous ne trouvez pas? PARTAGEZ cette magnifique histoire, des nouvelles pas si merveilleuses sont connues chaque jour.

