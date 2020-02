“Il voulait se battre pour notre amour”

Le 9 février, la terrible nouvelle était connue que Fran Álvarez, une ex-femme de Belén Esteban, avait été retrouvé sans vie à son domicile., tel que rapporté par son ami Aurelio Manzano. Il luttait contre la dépendance depuis de nombreuses années, mais malheureusement, il a perdu la bataille. La famille et les amis sont vraiment touchés après l’adieu qu’ils ont fait au serveur le 11 février, principalement Nuria, le couple d’Álvarez, qui a parlé pour la première fois après ce qui s’est passé: “Je suis dévasté, comme si c’était un rêve que je dois me réveiller Ce n’est pas réel. “

Fran Álvarez avec sa petite amie Nuria dans un extrait de «Viva la vida»

“Le seul bonheur qu’il a eu au cours de ces huit mois a été avec moi, nous avons eu des moments merveilleux et il a voulu se battre pour notre amour, il m’a dit que c’était sa lumière “, a expliqué le compagnon du défunt qui voulait préciser que leur relation était bonne et a démenti certaines des rumeurs qui ont été dites tout au long de la semaine.

Le magazine Lecturas a publié un rapport du serveur dans lequel il a fait ses dernières déclarations et a expliqué qu’il devait quitter Proyecto Hombre parce qu’il avait commencé une relation avec un patient. Nuria a nié avoir été dans un centre de désintoxication et il a également confirmé qu’il avait de bonnes relations avec la famille de son partenaire. “Sa famille m’aime parce qu’ils savent à quel point je l’aimais et j’ai pris soin de lui jusqu’au bout. Qu’ils respectent la famille, moi et lui. Surtout lui”, conclut-il.

Nuria raconte comment ils se sont rencontrés

La petite amie de Fran Álvarez a également profité de la situation pour se souvenir avec de belles paroles de leur rencontre: “Nous sommes voisins et pendant deux ans je suis passé devant son bar. Il avait mon temps contrôlé pour me saluer. Un jour il est sorti pour me parler, puis Il est venu au centre. Sur l’un de ses permis, je me trouvais dans son bar et j’ai dit à la serveuse: “Dis-lui que je l’invite à une bière.” Il était si timide qu’il ne voulait pas me le dire. Il s’est assis à côté de moi et m’a demandé si j’aimais écrire. J’ai dit oui. Il m’a dit qu’il était dans un centre et si nous pouvions écrire. Et nous commençons donc. Quand je suis arrivé du centre-ville, nous étions ensemble. Avec lui mes lettres sont parties et j’ai gardé ses“dit la jeune femme.

