Il y a 10 ans aujourd’hui, ‘Bioshock 2’ est revenu à l’enlèvement avec une plus grande profondeur

Bioshock 2 eu une bataille difficile depuis le début. Normalement, une suite semble avoir un battage médiatique plus facile à construire, mais en raison de l’acclamation critique que le premier jeu a reçue, il semblait y avoir du scepticisme dans l’air quant à savoir s’ils pouvaient capturer la foudre dans une bouteille deux fois.

Différents développeurs, un mode multijoueur inutile et l’étrange crochet de vous laisser jouer en tant que Big Daddy, le jeu emblématique de minibosses du jeu précédent, ont tous tempéré les attentes des fans. Les critiques ont fini par traiter le jeu plutôt favorablement, mais il n’a pas dépassé les ventes de l’original. Maintenant, 10 ans après sa sortie, il est peut-être temps pour Bioshock 2 d’obtenir enfin son dû en tant que jeu le plus satisfaisant de la série.

L’un des plus gros inconvénients de Bioshock 2 par rapport à l’original est qu’il n’a pas le même facteur wow. Bioshock a l’une des grandes ouvertures de tous les temps, vous montrant lentement la belle ville en décomposition de Rapture, vous jetant dans le fond et remplissant les détails petit à petit. La première fois que vous combattez un Big Daddy est une rencontre de combat mémorable avec l’un des ennemis les plus emblématiques des jeux vidéo. Cela ne veut pas dire que le deuxième jeu n’a pas une grande conception artistique, mais il n’a tout simplement pas la même merveille à le voir la deuxième fois.

Un autre choix controversé qui en a empêché certains était de faire du joueur un Big Daddy, mais cela s’avère être l’un des atouts les plus forts du jeu. Je dois toujours réfléchir un peu pour me souvenir de tous les détails sur Jack, le protagoniste du premier jeu, mais je peux toujours me rappeler rapidement que Bioshock 2 vous incarne en tant que Big Daddy nommé Subject Delta qui essaie de trouver votre petite soeur.

Depuis que nous avons déjà été introduits dans le monde, le jeu essaie plutôt de développer cette mythologie et de créer une histoire plus personnelle. Lorsque Bioshock est sorti, il a été fortement félicité pour son histoire, en mettant l’accent sur la grande tournure du jeu “Voulez-vous bien vouloir” et ce qu’il dit sur la nature du médium. Bioshock 2 n’essaie pas de travailler à un niveau métatextuel à cet égard, au lieu de cela, régnant dans le foyer et racontant une histoire beaucoup plus émotionnelle.

La façon dont Bioshock 2 change votre relation avec les Little Sisters est également une autre chose importante à venir jouer en tant que Big Daddy. Dans le premier jeu, après avoir vaincu un Big Daddy, vous avez eu la possibilité de libérer la Little Sister de son horrible devoir ou de les récolter, les tuant pour récupérer plus de leur précieux ADAM. De nombreux critiques ont fait l’éloge de ce choix, affirmant qu’il donnait un poids moral à un jeu déjà philosophique, mais rétrospectivement, le choix n’était pas si profond. Tu assassines la fille innocente ou pas n’est pas exactement le problème du chariot, et il n’y a pas vraiment eu de différence entre les deux chemins parce que tu reçois un bonus pour avoir sauvé toutes les sœurs, pour tout ce que tu ferais gain de récolte.

La suite ajoute une ride qui non seulement complique le choix moral, mais ajoute également un mode de jeu incroyablement thématique. Après avoir sauvé une petite soeur, vous avez la possibilité de les récolter ou de les adopter. Leur adoption vous donne une expérience presque semblable à la tour de défense où vous essayez de protéger la petite soeur pendant qu’elle accomplit son devoir de récolte d’ADAM des cadavres à proximité. Ensuite, vous avez à nouveau la possibilité de récolter ou de sauver la petite soeur et vous serez récompensé d’une manière similaire au premier jeu. C’est une façon intelligente d’utiliser la tradition déjà établie (c’est le rôle du Big Daddy) pour créer une section de gameplay qui tire parti de l’arsenal basé sur les pièges que le joueur construit tout au long du jeu.

Cette option pour permettre à la Little Sister de s’acquitter de ses fonctions complique également moralement le jeu, ce qui rend la «bonne» décision d’adopter puis de libérer la Little Sister en fait plus de travail au niveau du gameplay. Si vous voulez vraiment ajouter un dilemme éthique au jeu, ce ne devrait pas être quelque chose d’équilibré et d’optimisé pour vous assurer que les deux voies obtiennent des ressources égales, mais devraient plutôt avoir plus de travail ou moins de récompense pour avoir fait la «bonne» chose, pour vraiment tester le joueur.

Ce test de moralité se répercute également intelligemment sur les multiples fins du jeu. Le premier jeu en a également parlé, mais une grande partie de l’impact de la finale du jeu a été éclipsée par la célèbre torsion «Voulez-vous bien?» Qui se produit avant la fin. Étant donné que Bioshock 2 présente davantage un noyau émotionnel, les terminaisons multiples ont une résonance plus forte. Ne pas gâcher quoi que ce soit, mais vos choix finissent par influencer directement le comportement de la petite sœur que vous sauvez, faisant des points importants sur la nature de l’héritage et sur la façon dont nous apprenons du comportement des mentors et des parents dans nos vies.

En plus de ce noyau émotionnel amélioré de l’histoire, il y a aussi de nombreuses améliorations de la qualité de vie apportées au combat dans le jeu qui le rendent plus serré que le premier. Les joueurs peuvent utiliser une puissance plasmidique à côté d’un pistolet, vous donnant plus d’outils pour mélanger et assortir vos attaques de manière intéressante. La grande variété de plasmides, d’armes et de toniques d’amélioration que vous pouvez mélanger vous permet de créer des constructions appropriées pour votre personnage avec des tactiques significativement différentes au combat.

Vous concentrez-vous sur l’amélioration de vos compétences de mêlée et sur les dégâts de zone d’effet pour être un combattant à courte portée? Améliorez-vous vos armes pour vous concentrer sur les pièges et équipez-vous des améliorations les plus furtives vous permettant de vous battre dans l’ombre? Cette variété de choix permet au joueur de jouer au jeu comme il le souhaite, ce qui en fait une expérience de combat convaincante qui affine ce qui était fort à propos de l’original.

Parfois, je pense que mettre deux dans le titre était l’une des choses qui ont établi que les attentes étaient trop élevées. Donner un numéro incite les gens à penser que ce sera une itération substantielle sur le jeu principal, mais ce qui a été donné était plus une expansion substantielle. À un moment donné, il allait s’appeler Bioshock 2: Sea of ​​Dreams, et peut-être que choisir ce sous-titre aurait mieux défini les attentes. Bioshock: Sea of ​​Dreams communique plus clairement que ce ne sera pas un changement assez radical pour être une suite, mais plutôt une autre histoire se déroulant dans le monde que les joueurs connaissent, avec quelques améliorations clés de la qualité de vie apportées au gameplay.

Tout comme la façon dont Silent Hill 2 a pris ce qui a fonctionné sur le premier et a ajouté plus de profondeur polie et émotionnelle dans un cadre familier mais plus surprenant, Bioshock 2 a affiné le premier jeu et a fait quelque chose qui, bien que pas autant d’un changement radical (jeu de mots), est probablement un meilleure expérience globale.