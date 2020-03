Il y a 26 ans, Luis Donaldo Colosio a été assassiné

Mexique.— Cela fait 26 ans que le meurtre de Luis Donaldo Colosio à Lomas Taurinas, Tijuana, le 23 février 1994.

Colosio aurait eu 70 ans il y a quelques semaines, et il vit toujours selon les tendances sur Twitter où Luis Donaldo Colosio occupe les premières positions.

Luis Donaldo Colosio Murrieta Il est né à Magdalena de Kino, Sonora le 10 février 1950. Il était politicien et économiste, membre du Parti révolutionnaire institutionnel où il a été député, sénateur, président du parti et chef du ministère du Développement social du Mexique.

Il était candidat à la présidence du Mexique par le PRI jusqu’à son assassinat le 23 mars 1994.

C’est le 26e anniversaire du meurtre de Luis Donaldo Colosio Murrieta, qui en tant que candidat à la présidence de la République subit une attaque après un événement à Tijuana, en Basse-Californie, le 23 mars 1994.

Fils de Luis Colosio Fernández et Armida Ofelia Murrieta García, qui se sont installés dans l’état actuel de Sonora. En 1967, il a commencé ses études professionnelles à l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtenant un baccalauréat en économie en 1972.

Il a également étudié le Master en développement rural et économie urbaine, entre 1975 et 1976 à l’Université de Pennsylvanie et, en 1979, a effectué un séjour de recherche à IIASA, à Luxenburg, Autriche.

En 1980, il a travaillé comme professeur d’économie au Colegio de México, à l’UNAM et à l’Université Anáhuac, dans cette dernière institution, il a rencontré Diana Laura Riojas, qu’il a épousée en 1982. Deux enfants sont nés du mariage, Luis Donaldo (1985) et Mariana (1993). Diana Laura est décédée d’un cancer du pancréas le 18 novembre 1994.

