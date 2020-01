Première tranche de «RTVE répond» en 2020 et premières plaintes des téléspectateurs au réseau public, en l’occurrence liées aux mineurs. Le gaspillage de jeter de la nourriture à la poubelle dans «MasterChef Junior» était le principal sujet de discussion. Nous avons également répondu à la commodité ou non d’organiser un spectacle de talents ou non avec des filles et des garçons pour rivaliser avec le public pendant les heures de pointe.

‘RTVE répond’ aux plaintes de gaspillage alimentaire dans ‘MasterChef Junior’

Eduardo, téléspectateur de TVE, a remis en question le fait que le réseau public devrait diffuser “un programme qui se bat pour le public avec des enfants”“La réponse est venue dans la bouche de Fernando López Puig:” RTVE, en tant qu’entreprise publique, recherche le plus grand public parce que le service public est l’une de ses fonctions, pour atteindre le plus de personnes, y compris les mineurs “, a expliqué le directeur de Contenu TVE. Des programmes comme «MasterChef Junior», comprend López Puig, «encourage les enfants à apprendre à concourir sainement et à cuisiner et développer ce talent“En outre, il souligne que” le public des enfants apprécie beaucoup ces produits “.

À propos du gaspillage alimentaire, un téléspectateur a critiqué Aitana, candidate à la dernière édition du talent des enfants, n’a reçu “une légère réprimande” qu’après avoir jeté un lapin à la poubelle. Je voulais aussi savoir si tous les restes de nourriture se retrouvaient dans une cantine sociale. Toñi Prieto, directeur de Entertainment, lui a donné la raison confirmant que “l’acte de la jeune fille n’était pas approprié”. “Jordi Cruz lui a dit à deux reprises que ce n’était pas la façon de procéder et qu’il devait être plus respectueux. Ensuite, à huis clos, il a également eu un entretien car il y a beaucoup de faim dans le monde et nous sommes un exemple pour beaucoup de gens” , a précisé Prieto.

Quant à la livraison de nourriture dans les salles à manger, le chef de RTVE a confirmé la pratique: “C’est tout à fait vrai. Il faut des cantines sociales, des messagers de la paix et ils les livrent aux plus nécessiteux“Avec une mise en garde, tant qu’il s’agit d’aliments non périssables, car” les aliments manipulés ne conviennent pas “.

Contenu érotique sur les téléfilms

Il a également répondu à une question relative au thème et au contenu des films de bureau le week-end. Un spectateur a demandé à penser au public des enfants. “Il est de la responsabilité des parents que les enfants n’accèdent pas à des contenus non recommandés pour leur âge“, a excusé Gemma Sánchez, directrice de la programmation. En tout cas, elle a encouragé les parents à programmer Clan pour les plus petits,” une chaîne publique pour leur âge “.

.