Il y a chaque année 374 millions d’accidents du travail: UNAM

Mexique.— Dans le monde, il y a 374 millions d’accidents du travail non mortels et 160 millions de maladies professionnelles par an, a-t-il déclaré. Rodolfo Nava Hernández, Coordonnateur de la santé au travail, de la Faculté de médecine de l’UNAM.

Il a dit que les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) Ils soulignent également que le cancer; les maladies causées par le stress et transmissibles par des agents pathogènes; les troubles musculo-squelettiques, les systèmes respiratoire et circulatoire, ainsi que la diminution ou la perte d’audition, sont les maladies les plus courantes chez les employés.

Avec la devise “Arrêtons la pandémie: la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies”Le 28 avril, l’OIT commémore la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, dont l’objectif est de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde.

Nava Hernández a souligné qu’aujourd’hui plus que jamais, il est important de souligner que toutes les activités sont exposées à des facteurs de risque, et les centres de travail doivent avoir un plan complet pour les urgences, les crises et les épidémies.

«Le coronavirus nous a tous pris par surprise; Aucun pays, pas même le plus avancé, n’était prêt à affronter un problème aussi grave. Les entreprises et les employeurs doivent former les travailleurs à se conformer à toutes les mesures nécessaires… ».

Impact sur la santé et l’emploi

Cette pandémie affecte non seulement la santé des travailleurs dans plus de 180 pays, mais leurs emplois, a souligné l’étudiant universitaire.

L’OIT estime que jusqu’à 25 millions de personnes seront au chômage dans le monde en raison de cette éventualité sanitaire, ce qui représentera une perte de revenus de 3,4 billions de dollars.

Pour cette raison, cette organisation internationale cherche à promouvoir des changements dans la législation nationale, afin que les travailleurs soient protégés contre le licenciement lors d’une épidémie.

“En ce moment, un grand nombre d’entreprises les licencient sans aucune justification, et il est nécessaire de les protéger”, a-t-il déclaré.

Nava Hernández a reconnu le personnel médical face à la pandémie et a souligné Ils doivent avoir le matériel nécessaire pour éviter de l’obtenir.

“Il est contraire à l’éthique de leur demander de s’occuper des patients atteints de COVID-19 sans équipement de protection individuelle, qui doit être de la plus haute qualité.”

emc